A Treviglio il mercato del sabato riapre e trasloca temporaneamente

A sorpresa, riapre il mercato del sabato di Treviglio. In una nuova piazza che permetterà di controllare gli accessi e di mantenere le distanze di sicurezza.

Lo ha annunciato il Comune di Treviglio, dopo l’incontro tenutosi martedì 5 maggio con i referenti di categoria, gli addetti del Suap e della Polizia Locale.

Il mercato sarà posizionato temporaneamente nel parcheggio della Stazione Ovest-PalaFacchetti e potrà ospitare nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza i quaranta banchi tradizionalmente presenti in piazza Cameroni (quella che tutti conoscono come “piazza mercato”). L’orario di apertura è fissato dalle 7 alle 13.

L’accesso sarà consentito ad un massimo di ottanta persone contemporaneamente – un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani – con unico ingresso da via del Bosco. Potrà essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea degli avventori; in caso di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, i cittadini saranno invitati a tornare alla propria abitazione e a contattare il proprio medico curante.

Due agenti della Polizia Locale ed alcuni volontari appositamente incaricati vigileranno sul rispetto delle normative di accesso, sicurezza e prevenzione. Tutti i clienti dovranno indossare la mascherina, mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare ogni forma di assembramento sia all’interno che all’esterno della nuova area mercatale.

Le misure disposte martedì 5 maggio varranno per i mercati del 9 e 16 maggio prossimi.