Tour of All, top ten al debutto per Silvia Pollicini (Valcar-Travel & Service)

Partenza incoraggiante per la Valcar-Travel & Service al Tour of All, la competizione virtuale organizzata dalla piattaforma Zwift a sostegno della raccolta fondi promossa da Medici senza Frontiere.

La formazione di Bottanuco si è messa in luce nel corso della prima frazione cogliendo il quarto posto fra le squadre al termine di una sfida sui rulli che ha decretato il successo di Marianne Vos (CCC-Liv).

A condurre il team orobico è stata Silvia Pollicini che ha completato i 53 chilometri in programma in 1h17”05, aggiudicandosi così la decima posizione di giornata.

Laureatasi qualche giorno fa in Economia Aziendale e manager dello Sport, la 21enne varesina ha saputo interpretare al meglio il circuito iridato di Innsbruck tagliando il traguardo con 20 secondi di ritardo dalla fuoriclasse olandese.

Ad attendere le atlete guidate da Davide Arzeni vi sarà ora il pavè di Richmond che caratterizzò l’edizione 2015 dei Campionati del Mondo.