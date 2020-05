Primo giorno di Fase 2, meno del 3% sanzionati tra i 2236 controllati per strada

Sono stati 60 su 2236 controllati i bergamaschi sanzionati lunedì 4 maggio, primo giorno della Fase 2. I dati della Prefettura di Bergamo che racchiudono tutti i numeri delle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) dimostrano che gli abitanti della nostra provincia sono stati rispettosi delle norme del nuovo decreto governativo.

Meno del 3% (il 2,68 per la precisione) tra quelli fermati è stato trovato fuori di casa, o dal proprio comune, per un motivo che non rientra tra quelli ora concessi.

Sette persone tra quelle controllate sono state invece denunciate per altri reati che non riguardano l’emergenza Covid.

Positivi anche i riscontri sulle attività commerciali: tra le 704 controllate nessuna è risultata non in regola e non sono quindi state elevate sanzioni.

Leggi anche Fase 2 Tavolata di ragazzi con foto su Instagram: li richiama con un sms il sindaco Gori

I controlli, fanno sapere dalla Prefettura, proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutti i paesi della nostra provincia.