Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo ci illustra il tempo che farà a Bergamo e nella provincia orobica nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Proseguono le condizioni anticicloniche che favoriscono per buona parte della settimana un tempo abbastanza stabile, con temperature al di sopra dei valori medi per il periodo e primi caldi pomeridiani dal sapore quasi estivo. Solamente mercoledì, in concomitanza di una debole avvezione fresca orientale insisterà qualche nuvolone in più e locali fenomeni.

Martedì 5 maggio 2020

Tempo Previsto: Lungo i crinali alpini prossimi al confine molto nuvoloso con precipitazioni deboli a carattere sparso, nevose oltre i 2600/2800 metri. Altrove nuvoloso o temporaneamente molto nuvoloso per il passaggio di nuvolosità irregolare poco compatta, comunque in un contesto di discreto soleggiamento. Dalla serata addensamenti più compatti limitati al settore prealpino orientale e zone pedemontane adiacenti.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +11/14 °C (+16 °C circa nei grandi centri urbani);

Massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 25/27 °C;

Mercoledì 6 maggio 2020

Tempo Previsto: Durante la notte generale aumento delle nubi basse a partire dalle Prealpi e pedemontane adiacenti, fino a cieli coperti, in successiva estensione a gran parte del territorio. Nel corso della mattinata si attendono brevi e locali precipitazioni lungo le Prealpi o zone pedemontane. Dal primo pomeriggio rapido dissolvimento della nuvolosità ad iniziare dai settori di bassa pianura orientale, in rapida estensione ai restanti settori pianeggianti, Oltrepo’ e solo parzialmente alle zone montuose alpine. Su quest’ultime aree nel corso del pomeriggio saranno possibili brevi ed isolati rovesci temporaleschi.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +14/16 °C; Massime in diminuzione e comprese tra 22/24 °C;

Giovedì 7 maggio 2020

Tempo Previsto: Deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo in mattinata sul settore alpino occidentale potranno insistere nubi basse.

Temperature: Minime in lieve diminuzione e comprese tra +11/13 °C (+15 °C circa nei grandi centri urbani); Massime in lieve aumento e comprese tra 24/26 °C;