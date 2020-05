Mercato ortofrutticolo chiuso il sabato fino al 16 maggio: “Ripartiremo in sicurezza”

Mercato ortofrutticolo ancora chiuso ai privati consumatori per qualche settimana: Bergamo Mercati, in accordo con gli operatori grossisti e produttori, ha deciso di prorogare la chiusura dell’attività di vendita al pubblico nelle giornate di sabato fino a sabato 16 maggio compreso.

È ancora troppo presto, infatti, immaginare di poter riaprire al grande flusso della clientela del sabato mattina, troppo difficile immaginare una contingentazione degli ingressi e percorsi che possano veramente garantire il distanziamento e la conseguente sicurezza.

In questo momento Bergamo Mercati decide quindi di destinare tutte le nostre risorse alla clientela specializzata: fruttivendoli e ambulanti, soprattutto quest’ultimi, arrivano da un lungo periodo di stop forzato ed è quindi sostenerli e metterli nelle migliori condizioni per poter riavviare la loro attività.

La clientela privata che frequenta il Mercato Ortofrutticolo proviene da tutta la provincia: in questo momento non si valuta ancora come consigliabile che il consumatore privato percorra diversi km per la spesa dell’ortofrutta. Tutto il territorio provinciale è ben servito da negozi specializzati e da mercati settimanali, alcuni dei quali si svolgono proprio il sabato mattina.

“Molti – spiegano da Bergamo Mercati – potranno non condividere o rimarranno delusi, ma vi chiediamo di attendere ancora un po’ per poter ripartire in piena sicurezza per voi e per noi”.