La Technix si riorganizza e regala mobili: “Onlus, scuole, parrocchie: fatevi avanti”

Una decina di scrivanie, tavoli, tanti moduli di armadi da una ventina di metri, da regalare a organizzazioni onlus, scuole o parrocchie: l’iniziativa è della Technix, azienda di Grassobbio specializzata nella realizzazione di unità mobili per la radiografia e per la fluoroscopia.

Nell’ultimo periodo la sede di via Fermi è stata interessata da una riorganizzazione interna degli spazi che ha portato allo svuotamento di diversi uffici.

Da quelle stanze, dove una volta completata l’operazione verranno stoccate merci, sono stati rimossi mobili, armadi e scrivanie, tutto in ottime condizioni.

“Sarebbe stato un peccato buttare tutto – spiega Aniello Aliberti, presidente della società e della Piccola Industria di Confindustria Bergamo – Così, consapevoli che possano tornare utili a qualcuno, abbiamo deciso di regalarli: ci rivolgiamo in particolare a onlus, scuole, parrocchie”.

L’attività di Technix, vista la vocazione aziendale, negli ultimi due mesi non si è mai arrestata, anzi: “Abbiamo triplicato il nostro lavoro – continua Aliberti – Il nostro prodotto principale è un’apparecchiatura radiologica, che esamina i polmoni, e per questo molto indicata per effettuare un primo esame diagnostico e fronteggiare l’emergenza sanitaria”.

La riorganizzazione, oltre che degli spazi, sta riguardando anche il personale: è prevista l’introduzione in organico di una trentina di dipendenti in più.

Chiunque fosse interessato agli arredi può contattare l’azienda al numero di centralino: 035.3846611