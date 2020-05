La Prefettura di Bergamo: “Sì, si può andare a fare la spesa nei comuni vicini”

Si può andare a fare la spesa fuori comune? È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita? Sono due domande che da lunedì 4 maggio sono diventate un tormentone e scatenano grandi discussioni sul Web.

Alcune risposte si possono trovare su questo sito “Fase 2” – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (clicca e leggi qui).

Dalla Prefettura di Bergamo arriva una puntualizzazione ufficiosa.

“Fermo restando che il principio è ridurre gli spostamenti per evitare il contagio e non disperdere i sacrifici delle settimane scorse, si può andare nel comune vicino dove posso trovare generi alimentari di prima necessità che non trovo nel mio comune. Il limite territoriale del comune è caduto, resta quello regionale. C’è da evidenziare però che non sarebbe logico partire da Bergamo per andare a Pavia a fare compere o acquisti. Si consiglia vivamente di fare spese nei comuni più vicini o sul tragitto che portano da casa al posto di lavoro”.

“Dal quattro maggio i cittadini possono spostarsi per necessità, motivi di lavoro e di salute – specifica Gabriella Messina, comandante della polizia locale di Bergamo -. Fare la spesa rientra nella prima motivazione. Non c’è più il limite territoriale del comune, quindi si può andare a fare la spesa fuori dal proprio comune di residenza. Raccomandiamo sempre di utilizzare il buon senso per evitare inutili spostamenti, di mantenere le distanze di sicurezza, di utilizzare i guanti e la mascherina ed evitare assembramenti”.