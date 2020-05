I Pooh, Padre Pio o Le Iene? La tv del 5 maggio

Per la prima serata in tv, martedì 5 maggio RaiUno alle 21.25 riproporrà “Pooh – Amici per sempre”. Uno speciale di oltre due ore, condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli si racconteranno attraverso aneddoti, racconti, immagini e canzoni che hanno segnato la loro straordinaria carriera e caratterizzato la loro lunghissima amicizia. Tante avventure vissute insieme nel corso di queste cinque decadi che, non solo permetteranno ai fan dei Pooh di rivivere i momenti più belli e significativi della storia dei loro idoli, ma che vedranno anche il coinvolgimento di ospiti tra amici e colleghi che in un modo o nell’altro ne hanno fatto parte.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il film “Padre Pio”, con Sergio Castellitto. La vita colma di peripezie e miracoli di Padre Pio, il santo di Pietralcina: le visioni mistiche, le continue tentazioni del demonio, lo scontro con i Visitatori del Vaticano.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Gomorroide”; su Rai4 alle 21.20 “Attacco al potere”; su Rai5 alle 21 “La legge del mercato”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Volo Pan Am 73”; su La5 alle 21.05 “Before we go”; su Iris alle 20.45 “Uomini e cobra”; e su Italia2 alle 21.15 il film “Death race”

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “La sai l’ultima?”; e su Real Time alle 21.20 “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.