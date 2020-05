Una serie di disegni con una canzone in sottofondo e una poesia ad accompagnare il video. In questo modo i bambini e le maestre della Scuola materna parrocchiale Santa Lucia Vergine e Martire di Cornale di Pradalunga hanno voluto ringraziare i medici e gli infermieri che dall’inizio dell’emergenza si stanno battendo contro il coronavirus.

Che i supereroi han le mascherine,

lo sanno i bambini e anche le bambine,

le usano Gattoboy, Geco e Gufetta,

se vanno in missione le indossano in fretta.

Che quando le mettono sono invincibili,

lo sanno anche Spiderman e gli Incredibili,

perché chi le porta ha dei superpoteri…

un po’ come medici e infermieri.

Grazie per tutto quello che state facendo, grazie per i turni infiniti, grazie per i sorrisi sotto le mascherine, grazie per la vostra forza… siete la nostra speranza.

I bambini e le maestre della scuola materna parrocchiale Santa Lucia Vergine e Martire di Cornale di Pradalunga.