Dentro la Cosberg: distanze, dispositivi, turni, così si garantisce la salute nella fase 2

La chiamano la Fase 2 ma non è un ritorno alla normalità. Molto è cambiato nel mondo del lavoro. Lo abbiamo appurato alla Cosberg di Terno d’Isola che studia, progetta e costruisce macchine e moduli per l’automazione dei processi di montaggio.

Qui lavorano settanta persone, in produzione 48. Lunedì 4 maggio la Cosberg, nata nel 1983 grazie all’intuizione del suo patron Gianluigi Viscardi, ha riaperto tutte le sedi delle sue società.

“Non ci siamo mai fermati nemmeno nella fase 1, i nostri dipendenti hanno lavorato in smart working, chi viveva in zone dove la linea era debole è stato dotato di modem con minuti illimitati per permettere di inviare e ricevere file e progetti oltre che di partecipare alle videoconferenze – spiega Michele Viscardi, consigliere delegato della società di respiro internazionale -. In questo modo abbiamo attivato oltre l’80% delle funzioni che potevamo avere operative. L’area di progettazione, di assistenza tecnica e il commerciale collegati con l’estero ci ha permesso di mantenere attiva l’azienda. Nelle ultime due settimane abbiamo pensato al ritorno in azienda, creando dei percorsi e dei turni per permettere ad ogni dipendente di lavorare in sicurezza e tranquillità. Entrano scaglionati, a tutti viene provata la temperatura, abbiamo ampi spogliatoi dove ogni cinque persone per volta possono entrare per cambiarsi. Infine, in officina o in ufficio sono state garantite delle distanze di sicurezza”.

Che cosa ha imparato un’azienda come la Cosberg dalla Fase 1?

Abbiamo compreso l’importanza dello smart working, anche se abbiamo rilevato un deficit sulla rete che dovrebbe permettere di lavorare da casa. La progettazione meccanica, elettrica e il settore commerciale hanno continuato a lavorare. Ora ci troviamo di fronte a realizzare importanti commesse per l’estero, ad alcuni clienti abbiamo garantito la fornitura mentre per assistenza ed installazione avverranno in remoto.

Ora siete ripartiti a pieno ritmo, che cosa vi aspettate?

Per prima cosa ci auguriamo che questa pandemia si arresti, che la ricerca medica trovi un vaccino. In azienda abbiamo avuto un solo caso certificato di Covid-19, ma la nostra terra bergamasca ha pagato moltissimo in termini di vite umane. Quindi ci aspettiamo che le misure messe in atto, che secondo me garantiscono più sicurezza qui che in qualsiasi supermercato, ci permettano di recuperare il terreno perduto. Anche con la pandemia la Cina non ha chiuso completamente il Paese e ha approfittato degli spazi per avviare una concorrenza che si è sentita e si sente. Recuperare il terreno perduto sarà quindi la prossima sfida imprenditoriale che affronteremo.

La pandemia del coronavirus ha colpito tutto il mondo. La capacità di adattarsi degli Italiani unita alla creatività, ci aiuterà a superare questa crisi?

Sono certo che riprenderemo a correre, la nostra abilità sta anche nel saperci destreggiare in situazioni critiche. Ripartiremo e sono convinto che sapremo anche superarci. Certo dobbiamo mettere in conto che quest’anno il bilancio si farà su dieci mesi, non su dodici e che riporteremo dei pesanti cali. È inutile nascondercelo, anzi è una certezza”.