Dal Giappone tremila mascherine per le forze dell’ordine di Bergamo

Tremila mascherine dal Giappone alle forze dell’ordine di Bergamo. La donazione è stata effettuata dalla Royal Nippon Foundation grazie a Gianluigi Nava e coordinata da Stefano Memoli, presidente della Associazione Poliziotti italiani, in collaborazione con il S.A.P. (Sindacato Autonomo di Polizia).

Mille mascherine sono arrivate alla Polizia di Stato, mille ai Carabinieri e mille alla Polizia Locale.

“Su sollecitazione dell’Associazione Poliziotti Italiani e in virtù del grande rapporto di amicizia con la stessa organizzazione di volontariato – si legge nella lettera che accompagnava i pacchi – , la nostra fondazione e lo scrivente cittadino bergamasco che la rappresenta in tale atto, non potendo rimanere insensibili a quanto sta succedendo a Bergamo in questa emergenza pandemica, sono lieti di segnalare di aver disposto l’invio di un nostro piccolo aiuto, consistente nell’omaggio di una fornitura di 3.000 mascherine mediche, destinato prioritariamente a tutti i vostri dipendenti che quotidianamente espletano servi operativi in strada.

La Royal Nippon Foundation vi è vicina in questa terribile battaglia e a nome del nostro presidente Yasunari Mouri e di tutto il consiglio di amministrazione vogliamo augurare ogni bene a tutte le forze di polizia impegnate in prima linea”.