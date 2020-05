Coronavirus, marzo, la strage degli over 65 a Bergamo: i grafici

Comprendere un fenomeno è anche studiarlo da un punto di vista statistico, rappresentarlo con dei grafici per capirne meglio l’incidenza. Francesco Di Norcia, CEO & Founder di Cdinnovation ( CDin ), analizza i dati dei decessi degli ultimi cinque anni con quelli del 2020 a Bergamo e provincia.

Nella giornata di lunedì 4 maggio l’Istat e l’Istitito Superiore di Sanità hanno reso pubblici i dati delle morti avvenute nel marzo scorso. Bergamo e il suo territorio sono la prima linea per quanto riguarda le vittime del Coronavirus.

Abbiamo messo a paragone i mesi di gennaio, febbraio e marzo e la media degli anni compresi tra il 2015 e il 2019 con il mese di marzo 2020.

Sono stati selezionati i primi dieci paesi in provincia di Bergamo per numero di abitanti.

In questo caso, spiega CDin, è palese il trend di aumento dei decessi da fine febbraio e marzo, mentre a gennaio c’era addirittura un calo nei decessi rispetto alla media dei quattro anni precedenti.

Sono stati quindi confrontati i dati disponibili (la media di marzo 2015-19 rispetto allo stesso mese del 2020) per il totale degli over 65, ovvero nelle fasce 65-74/75-84/85+).

In questo caso i paesi della provincia di Bergamo presi in considerazione sono stati 28. Il grafico mostra con spietata evidenza un incremento di decessi per queste fasce di età nel solo mese di marzo 2020.