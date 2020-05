Primi segnali di ripresa al centro sportivo Bortolotti di Zingonia, dove martedì 5 maggio una parte della rosa dell’Atalanta ha ripreso a lavorare.

Il primo giocatore ad arrivare, intorno alle 10.10, è stato Josè Palomino. Poi si sono visti Mattia Caldara, Timothy Castagne, Duvan Zapata e il Papu Gomez. Prima di loro erano arrivati mister Gian Piero Gasperini e il suo secondo Tullio Gritti, poi il ds Giovanni Sartori.

Un’ora più tardi sono arrivate le auto di Rafael Toloi, di Marten de Roon, di Francesco Rossi, di Raoul Bellanova (accompagnato dalla madre), di Ruslan Malinovskyi e di Caleb Okoli.

Tutti con la mascherina davanti a naso e bocca. Qualcuno anche con i guanti a protezione delle mani.

I giocatori che hanno scelto di allenarsi martedì sono stati divisi in due gruppi: il primo ha lavorato dalle 10.30 alle 11.30 circa, mentre il secondo ha iniziato poco dopo e ha concluso l’allenamento intorno alle 13.

La riapertura del centro sportivo di Zingonia, com’era stato comunicato dal club domenica sera, non comportava nessun obbligo ai giocatori, che hanno potuto presentarsi solo per sedute individuali e volontarie su due dei campi principali.

Come previsto, sono rimasti chiusi palestra, piscina e spogliatoi: i calciatori nerazzurri sono arrivati al centro Bortolotti già pronti per lavorare sul campo e sono tornati nelle proprie abitazioni per la doccia post-lavoro.

I componenti della squadra che sono tornati nei loro Paesi dalle famiglie sono attesi in Italia entro mercoledì sera.

Tutti i giocatori, poi, saranno sottoposti fino a venerdì 8 maggio a test ed esami sierologici come da protocollo, mentre proseguiranno gli allenamenti individuali.