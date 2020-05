Una vantaggiosa opportunità per i lavoratori autonomi: i servizi di segretariato “al bisogno”

Un valido e vantaggioso supporto per i lavoratori autonomi: i servizi di segretariato in outsourcing (in esterno)

– Flessibilità di richiesta e utilizzo al bisogno

– Nessun costo fisso

– Nessun obbligo fiscale

– Possibilità di scegliere solo uno o più servizi

– Disponibili pacchetti vantaggiosi

– Orario e giorni a scelta del cliente

L’agenzia MULTISERVIZI BERGAMO, nell’ambito della propria offerta di servizi per le imprese, offre l’opportunità ai lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, di poter richiedere e usufruire al bisogno di uno o più servizi di segretariato erogati in esterno da personale qualificato, per un tempo determinato e rinnovabile, senza dover sostenere l’onere di costi fissi e relativi obblighi fiscali.

– Si garantiscono professionalità e massima riservatezza

– Tutti i servizi sono esenti IVA

I servizi offerti:

– Gestione telefonate e agenda appuntamenti con calendario condiviso

– Gestione scadenze pagamenti

– Gestione e-mail e corrispondenza

– Assistenza telefonica clienti anche in videochiamata

– Creazione o riordino archivi digitali

– Gestione rapporti con professionisti e banche

– Stesura lettere e email commerciali

– Scansione documenti e invio telematico

– Servizi personalizzati su richiesta (con studio di fattibilità)

Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta e funzionamento dei servizi o per richiedere un preventivo gratuito senza impegno telefonare ai n. tel. 339.3296771 (tutti i giorni) – 035/4504647 (lun.–ven./ 9-18) o inviare un’email a info@multiservizibergamo.it oppure visitare il sito multiservizibergamo.it alla sezione: Imprese – servizi per aziende

Multiservizi Bergamo di Beatrice Bellini Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – Bergamo