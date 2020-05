“Un nuovo inizio”, incontro online con Mario Calabresi

Mercoledì 6 maggio dalle 18.15 alle 19 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle ACLI di Bergamo è previsto il nuovo appuntamento del percorso “Un nuovo inizio”, il live streaming delle Acli di Bergamo per immaginare gli scenari dopo l’emergenza. Un percorso di conversazioni con un ospite di volta in volta diverso, per tentare di rispondere a due domande: “Come ci sta cambiando il virus? Come saremo cambiati dopo il virus?”.

L’ospite di questa settimana sarà Mario Calabresi per un incontro dal titolo “La mattina dopo. Dove ci sveglieremo? Cosa sapremo raccontare di questo tempo?”.

Mario Calabresi ha lavorato per anni come giornalista in diverse testate nazionali. Nel 2009 direttore de La Stampa, il più giovane nei 150 anni di storia del quotidiano. Nel 2016, per tre anni, è stato direttore de “La Repubblica”, focalizzandosi sul giornalismo digitale. Ha scritto sei libri. Il primo – “Spingendo la notte più in là” – racconta la storia della sua famiglia, del padre Luigi Calabresi e delle conseguenze del terrorismo sulle vittime e sulla società italiana negli anni di piombo. Tradotto in Francia, Germania e Stati Uniti, ha venduto oltre mezzo milione di copie ed è stato primo nella classifica dei libri più venduti in Italia. L’ultimo libro, pubblicato nel 2019, si intitola “La mattina dopo”.

Per partecipare è sufficiente collegarsi mercoledì alle 18.15 a uno di questi due link:

https://www.facebook.com/ aclibergamo/

https://www.youtube.com/ ACLIBergamo/

Per rivedere le puntate precedenti:

https://www.youtube.com/ playlist?list= PL1OuWqlcCZ4On8Rc8JMZuWAIr19VH Mu-p