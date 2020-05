Finisce il lockdown e inizia una nuova settimana che ci avvicina, un pochino al ritorno alla normalità. Sotto quale cielo? Lo racconta Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Le condizioni anticicloniche instaurate favoriscono per buona parte della settimana un tempo abbastanza stabile, con temperature al di sopra dei valori medi per il periodo e primi caldi pomeridiani dal sapore quasi estivo.

Lunedì 4 maggio 2020

Tempo Previsto: Su tutto il territorio sereno o al più poco nuvoloso per nubi medio-alte per gran parte della giornata, fatto salvo il settore montuoso prealpino ove si potranno verificare locali addensamenti, ma senza fenomeni associati. In serata aumento delle nubi alte a partire dalle Alpi.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra +10/12 °C (+15 °C circa nei grandi centri urbani); Massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 24/26 °C;

Martedì 5 maggio 2020

Tempo Previsto: Lungo i crinali alpini prossimi al confine molto nuvoloso con precipitazioni deboli a carattere sparso, nevose oltre i 2600/2800 m. Altrove generalmente nuvoloso o molto nuvoloso per il passaggio di nubi alte e sottili, comunque in un contesto di discreto soleggiamento. Dal tardo pomeriggio addensamenti più compatti limitati al settore prealpino orientale e zone pedemontane adiacenti, associati in serata a locali rovesci.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +12/14 °C (+16 °C circa nei grandi centri urbani); Massime in lieve aumento e comprese tra 25/27 °C;

Mercoledì 6 maggio 2020

Tempo Previsto: Durante la notte generale aumento delle nubi basse a partire dalle Prealpi e pedemontane adiacenti, fino a cieli coperti, in successiva estensione a gran parte del territorio. Nel corso della mattinata si attendono brevi e locali precipitazioni lungo le Prealpi, ma in rapido esaurimento. Dal primo pomeriggio rapido dissolvimento della nuvolosità ad iniziare dai settori di bassa pianura orientale, in rapida estensione ai restanti settori pianeggianti e solo parzialmente alle zone montuose.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +14/16 °C; Massime in diminuzione e comprese tra 22/24 °C;