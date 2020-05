In moto contro un furgone: grave 31enne che stava andando al lavoro

Stava andando al lavoro a bordo della sua Kawasaki 636 verde quando, per cause ancora da chiarire, lungo via Cremasca ad Azzano San Paolo è finito contro un Fiat Fiorino blu: un 31enne è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia.

È successo intorno alle 14 di lunedì 4 maggio. La dinamica esatta del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, ma non si esclude che all’origine ci sia una mancata precedenza.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Le condizioni del 31enne sarebbero critiche. Ferito in modo meno grave il guidatore del Fiorino, un 23enne.