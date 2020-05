Bergamo, investito da un’auto in Città Alta: ferito ciclista 36enne

Prime possibilità di fare sport dopo la quarantena e primo incidente sulle strade della città. Lunedì 4 maggio, intorno alle 8.40, un ciclista è stato investito in via Felice Cavagnis, in Città Alta.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo in sella alla bici, P.G., 36enne, stava percorrendo la strada in discesa dopo essere salito sui colli, in zona San Vigilio. All’improvviso si è trovato di fronte un’auto che non ha potuto evitare: l’impatto è stato molto violento, tant’è vero che il 36enne è stato sbalzato dalla sella della propria bici per un volo di oltre due metri.

Subito sono stati chiamati i sanitari del 118, che pochi minuti dopo hanno soccorso il ciclista che non ha mai perso conoscenza e ha riportato un grave trauma cranico. Non è in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi del caso, anche la polizia di Bergamo.