Bergamo, blitz anti-spaccio della Polizia in Malpensata: denunciati due pusher

Nelle giornate di sabato e domenica il personale della Squadra Volante, Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, Reparto Mobile Milano e con il supporto tecnico aereo dei velivoli della Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Controllo del Territorio, ha svolto mirati servizi nella zona della Malpensata al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti ed eventuali violazioni normativa anti Covid.

Nel corso dei servizi sono state controllate 25 persone, di cui tre deferite all’autorità giudiziaria, due per violazione normativa immigrazione e una, cittadino liberiano, già gravato di precedenti specifici, in quanto trovato in possesso di sei dosi di cocaina preparate per lo spaccio e celate in un pacchetto di fazzoletti. Inoltre è stata posta sotto sequestro la somma di 1035 euro e un telefonino utilizzato per attività di spaccio.

Due persone sono state poi segnalate per possesso di sostanze stupefacenti, hascisc e cocaina, e quattro avviate all’Ufficio Immigrazione per verifica posizione sul territorio Nazionale.

Nella giornata di lunedì l’attività è proseguita unitamente al personale della Polizia Locale. Controllate 12 persone di cui una, cittadino nigeriano con precedenti specifici, è stata trovata in possesso di tre involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana celata nello zaino e per questo denunciato, con il sequestro della sostanza. Due cittadini stranieri sono stati avviati all’Ufficio Immigrazione per la verifica della posizione sul territorio nazionale.