Mouse, il border collie costretto allo smartworking che segue le pecore dal video

Si chiama Mouse, ha quattro anni ed è ormai una star del web. La padrona, Emanuela Scotti, che vive in Maresana, ha postato sui social un simpatico video del suo cane, mentre ‘segue’ le pecore comodamente da casa.

Una sorta di ‘smart working’ per l’amico a quattro zampe – uno splendido esemplare di border collier – costretto a passare molto più tempo tra le mura casalinghe per l’emergenza coronavirus. Il video, in breve tempo, è diventato virale raggiungendo un milione di visualizzazioni.