Martedì l’Atalanta torna al lavoro: chiusi spogliatoi, palestra e piscina

L’Atalanta è pronta a tornare al lavoro: da martedì 5 maggio il centro sportivo Bortolotti di Zingonia sarà aperto per sedute individuali e volontarie. Lo ha annunciato il club nerazzurro.

“A seguito della direttiva del Ministero degli Interni – si legge sul comunicato reso pubblico domenica sera -, in base alla quale, da lunedì 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, in strutture a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, Atalanta B.C. comunica che, a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedute individuali e volontarie”.

I calciatori che decideranno di rimettersi al lavoro, però, potranno sfruttare solo ed esclusivamente i campi del centro: “Agli atleti – specifica infatti la nota – sarà permesso l’accesso esclusivamente ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre spogliatoi, palestra e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi”.

La squadra al completo, rispettando alcuni parametri di sicurezza, potrà tornare al lavoro a ranghi completi solo da lunedì 18 maggio.

Per quanto riguarda la ripresa della Serie A (ad oggi tutt’altro che scontata) non sono ancora arrivate indicazioni precise da governo e Figc. Domenica 3 maggio il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato con un “per ora non se ne parla proprio”.