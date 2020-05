L’allieva, Un giorno in pretura o Psicho? La tv del 3 maggio

Per la prima serata in tv, domenica 3 maggio RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “L’allieva 2”. Andranno in onda due episodi dal titolo “L’acaro rosso” e “Prison blues”. Nel primo, Alice non riesce più a trattenersi e decide di raccontare a Claudio quello che è successo con Einardi, nella speranza di fare chiarezza anche nella sua testa. Conforti continua però a portare avanti tutta la sua ostilità, mentre Einardi continua a corteggiare la ragazza che, alla fine, è sempre più confusa sui suoi sentimenti. Nonostante tutto, Alice deve cercare di concentrarsi su un nuovo caso: un addetto della manutenzione del cimitero è stato ucciso e il caso risveglia l’interesse della ragazza, che scopre che la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Cosa sarà davvero successo?

Nel secondo, Alice entra in contatto con il mondo penitenziario quando viene chiamata ad indagare sulla morte di un giovane ragazzo libico che si trovava in carcere. Alice porta avanti la sua indagine mentre Claudio cerca in qualche modo di riavvicinarsi, ostacolato però dal comportamento di Einardi. La corte del PM sembra finalmente fare breccia nel cuore di Alice: la ragazza è molto lusingata da quelle attenzioni e decide di accettare la proposta di Einardi di passare il fine settimana in campagna insieme. Il loro piano, però, non sembra destinato ad andare come previsto.

Su RaiDue alle 21.05 andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Verrà dedicato ampio spazio all’emergenza Coronavirus con contributi e collegamenti sul tema. Tra gli ospiti ci sarà il Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, dal 30 marzo 2020 a capo della task force anti-Covid19 del Sud-Kivu istituita dal governo congolese; al Panzi Hospital – struttura d’eccellenza da lui fondata nel 1999 e specializzata nella cura delle vittime di abusi e violenze sessuali – si occupa oggi anche della cura dei malati di Covid19. Noto a livello internazionale per il suo impegno a favore dei diritti delle donne vittime di violenze e contro la pratica dello stupro come arma di guerra, ha ottenuto il Premio Nobel per la Pace nel 2018 insieme all’attivista irachena Nadia Murad “per gli sforzi compiuti per mettere fine all’uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati”.

Interverranno, inoltre, il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli; Sua Eccellenza Monsignor Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo; il commissario straordinario di Governo per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri; i virologi Roberto Burioni e Guido Silvestri, professore ordinario e capo dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta; Lino Enrico Stoppani, presidente della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e vicepresidente nazionale di Confcommercio; Fausto Baldanti, direttore del Laboratorio di Virologia Molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia.

E ancora: il Maestro Riccardo Chailly, direttore musicale del Teatro alla Scala; lo scrittore Roberto Saviano, in collegamento da New York; l’attore Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann; Cesare Cremonini con una speciale esibizione live; l’attore Enrico Brignano.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giammarco Sicuro da Madrid, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra, Rino Pellino da Berlino.

Non mancheranno gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica.

Nel preserale, alle 19.40, ci sarà “Che tempo che farà”, dove si potranno avere aggiornamenti sul Coronavirus.

Su Canale5 alle 21.10 l’appuntamento è con “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

In apertura la trasmissione dedicherà ampio spazio all’emergenza Coronavirus con ospiti, collegamenti e l’intervento di esperti. Nella seconda parte non mancherà l’intrattenimento: Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi di alcuni concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, tra cui Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La settimana scorsa la conduttrice ha fatto una proposta a Paolo e Clizia, sostenendo che il loro primo incontro dopo la quarantena avverrà a Live “Non è la D’Urso”. Questa notte si entrerà nella Fase 2 e fino al 3 maggio è consentito lo spostamento per ragioni di lavoro, pertanto la padrona di casa di “Live Non è la D’Urso” potrebbe riuscire a ricongiungerli una volta passata la mezzanotte per essere in linea con il nuovo DPCM.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà “Un giorno in pretura – Gina Lollobrigida: una diva da sposare”. Una nota della Rai anticipa: “Protagonista di questo processo è Gina Lollobrigida, la diva italiana più amata di tutti i tempi. L’attrice ha denunciato un imprenditore catalano, Francisco Rigau Rafols, di averla sposata con l’inganno, per poter ereditare tutti i suoi beni. Secondo la difesa invece, la Lollobrigida è un’attrice talmente straordinaria, che recita pure di fronte alla Corte. Dove sta la verità?”.

Su La7 alle 20.35 ci sarà “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti. La trasmissione tornerà a occuparsi dell’emergenza Coronavirus per interrogarsi questa volta sul controverso tema delle riaperture. Mentre continua il braccio di ferro tra Governo e Regioni che vogliono riaprire, arriva il decreto che dal 18 maggio consentirà ai governatori di allentare le misure restrittive in base agli indici di contagio.

Se ne parlerà con il virologo Fabrizio Pregliasco, il viceministro della salute Pierpaolo Sileri, l’ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Nunzia De Girolamo , il conduttore Alessandro Cecchi Paone e il giornalista Luca Telese. Per una riflessione sull’attualità politica ed economica, protagonista del faccia a faccia con Massimo Giletti sarà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Voltando pagina, si parlerà della tempesta mediatico-giudiziaria sollevatasi in questi giorni sulle scarcerazioni di alcuni boss in 41bis, che ha visto le dimissioni del capo del Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria). Alle telecamere di “Non è l’Arena” parleranno il Capitano Ultimo, noto per aver arrestato Totò Riina nel ’93, e Tina Montinaro vedova del caposcorta di Falcone. Il dibattito proseguirà poi in studio con Claudio Martelli, già esponente del Partito Socialista Italiano, dei Socialisti Democratici Italiani e del Nuovo PSI; il giornalista Luca Telese; il magistrato Catello Maresca, dal 2007 sostituto procuratore alla Direzione distrettuale antimafia (DDA); il giornalista Dino Giarrusso; il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris; e il magistrato della Procura generale della Corte di cassazione Paolo Canevelli, già Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Esperto di diritto dell’esecuzione penale e di ordinamento penitenziario. Collabora, tramite il Ministero della Giustizia, con organizzazioni internazionali che si occupano di carcere e criminalità.

Nel corso della puntata, poi, Giletti intervisterà Flavio Briatore che da imprenditore di fama mondiale esprimerà il suo parere sulle possibili misure da adottate nei prossimi mesi per affrontare la crisi che ha investito le nostre azienda a seguito dell’emergenza Covid-19.

Al centro dell’attenzione, inoltre, ci sarà l’emergenza economica: il lockdown totale e prolungato dell’Italia per il coronavirus ha messo in ginocchio le piccole e medie imprese. La rabbia dei commercianti cresce. E la stagione turistica si avvicina tra mille incognite. Se ne parlerà con l’ex ministro Carlo Calenda, leader di Azione; l’europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti; la politica e imprenditrice Daniela Santanchè e Giuseppe Ghisolfi, vicepresidente e tesoriere del Gruppo Europeo Casse di Risparmio.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “La foresta delle meraviglie”. La grandezza del regno della foresta attraverso gli animali le piante gli insetti e le stagioni.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Ladyhawke”; su Italia1 alle 21.30 “Vi presento i nostri”; su Rai4 alle 21.20 “Chi è senza colpa”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il danno”; su La5 alle 21.05 “Il vero amore”; e su Iris alle 21 “Psicho”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Ma chi ce lo doveva dire?! Speciale Ficarra e Picone”; su Real Time dalle 20.20 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.