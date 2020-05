Guanti e mascherine gettati a terra: fuori dagli ospedali, dai supermercati, per strada. L'”inciviltà da coronavirus” – se così la si può definire – colpisce anche Bergamo, dove in tanti segnalano la presenza di dispositivi di protezione buttati per terra dopo l’utilizzo.

L’ospedale Papa Giovanni, qualche settimana fa, in un post sui social invitatava gentilmente a non usare le aiuole ma i cestini per liberarsi di guanti e mascherine. Di “stupidità” parla invece il sindaco di Zanica Luigi Locatelli, che ha postato sul suo profilo Facebook le foto dell’abbandono indiscriminato di guanti. Sempre sui social, un’utente ha immortalato la situazione all’uscita di un supermercato nell’hinterland bergamasco. Le immagini parlano da sole.

