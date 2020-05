Addio a Riccardo Coffetti, alpino e appassionato ornitologo: “Grazie, buon viaggio”

Bergamo piange Riccardo Coffetti, alpino tra i fondatori del gruppo Ana di Borgo Santa Caterina – sezione di Bergamo e presidente emerito dell’associazione ornitologica bergamasca, nonchè presidente onorario della Federazione Ornicoltori Italiani. Si è spento all’età di 89 anni nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 maggio, in questo difficile periodo segnato dal Coronavirus.

Luca Falardi, vicepresidente dell’associazione ornitologica bergamasca, ne dà il triste annuncio: “È con profondo dolore che il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione Ornitologica Bergamasca comunicano che questa notte è deceduto il nostro Emerito Presidente Riccardo Coffetti! Ricordiamo e ringraziamo calorosamente questa Persona, che oltre ad essere stato il fondatore della nostra associazione, ne è stato per lunghissimi anni il Presidente. Ci sono stati periodi in cui non ha potuto ricoprire questo ruolo per altri ruoli prestigiosi nell’ambito della FOI, sia come Presidente della Commissione Tecnica Nazionale, che come Presidente dell’Ordine dei Giudici, che soprattutto per la presidenza della FOI stessa, ma non per questo in quegli anni ha fatto mancare il Suo sostegno all’AOB, che è sempre stata nei Suoi pensieri e nel Suo cuore! Senza dilungarci ricordiamo solo che dal 1953 fa parte della nostra associazione come socio fondatore! Dal 2016 ha lasciato gli incarichi all’interno della Nostra Associazione ma, pur riconoscendogli un giusto e meritato riposo, all’unanimità avevamo deciso di onorarLo con il riconoscimento del titolo di Presidente Emerito dell’ A.O.B., la Sua associazione! Da allora è comunque stato partecipe di tutte le nostre iniziative! Riposi in pace…noi non La dimenticheremo mai!”.

Esprime dolore e vicinanza alla famiglia la Federazione Ornicoltori italiani, attraverso le parole del presidente Antonio Sposito: “La Federazione Ornicoltori italiani affettuosamente vicina partecipa il proprio cordoglio per la perdita del Presidente Onorario Riccardo Coffetti ed esprime le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli ed a tutti i familiari”.

A nome del consiglio direttivo federale della Federazione Ornitofili Amatoriali Sportivi Italiani, il presidente Giuseppe Ielo si unisce al lutto: “La FOASI ha appreso, con immensa costernazione, la notizia della scomparsa dell’amato Presidente Emerito della FOI – Riccardo Coffetti. Un Uomo che per tutta la sua esistenza, ma soprattutto nel lungo periodo nel quale ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Ordine dei Giudici, prima, e Presidente Federale della FOI , successivamente, ha incarnato la figura dell’Uomo sopra le parti e schierato (sempre) dalla parte degli Allevatori Italiani. Un grandissimo Presidente! Un Presidente sempre corretto, come pochi, in tutte le sue scelte di politica ornitologica, uomo educato e mai sopra le righe, un autentico Gentleman! Caro Riccardo, perdonaci ma non è possibile limitare il tuo ricordo a poche e scarne righe come probabilmente, tu da uomo discreto e riservato quale sei sempre stato, avresti gradito. La tua presenza nell’Ornitologia Italiana è stata determinante in una fase storica nella quale hai saputo dare la tua impronta agli indirizzi federali e alle scelte di prospettiva dell’Ornitologia Italiana. Scelte rivelatesi, poi, vincenti. Dovunque tu sia ti giunga il nostro affettuoso e fraterno abbraccio e sappi che non ti dimenticheremo MAI. Grazie per tutto ciò che ci hai donato. Alla famiglia Coffetti giungano la nostra vicinanza, il nostro pensiero e le nostre più sentite condoglianze”.

La Società Ornitologica Reggiana comunica il proprio sgomento: “Arriva la notizia, improvvisa, che un altro grande appassionato ed amico dell’ornitologia e del nostro Movimento ci ha lasciato.

Allevatore, giudice, Presidente FOI: lo ricordiamo sempre attivissimo, presente, interessato e partecipe. Sempre sereno. Il Presidente Riccardo Coffetti ci ha lasciato. Il Movimento perde un altro amico, un appassionato, un dirigente di grande valore, sul piano umano e sul piano tecnico. Lo ricordiamo così sul piano umano, con una foto di 50 anni fa: una foto di gruppo dei giudici dell’Internazionale 1970, al Palasport di Reggio Emilia. Ma, sopratutto, lo ricordiamo per la sua passione, correttezza, partecipazione costante alla vita del Movimento Ornitologico Italiano. Grazie, Riccardo e buon viaggio. I Soci ed il Presidente della Società Ornitologica Reggiana”.

Il gruppo Alpini di Borgo Santa Caterina – sezione di Bergamo lo saluta e ringrazia: “Il nostro Alpino Riccardo Coffetti, uno dei fondatore del nostro Gruppo, è andato avanti. Sappiamo che i tuoi molteplici impegni non ti permettevano un assidua presenza , ma non il tuo spirito Alpino. Ora riposa sereno nel Paradiso di Cantore. Ciao Riccardo… e grazie”.