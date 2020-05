A Bergamo 59 casi in più nel giro di 24 ore: “In arrivo altre 368mila mascherine”

Sono 77.528 i positivi al coronavirus in Lombardia (+526). Di questi, 11.453 concentrati in provincia di Bergamo: 59 in più rispetto a sabato.

Sono i dati forniti domenica 3 maggio dalla Regione, nel fare il punto sull’emergenza sanitaria. Per leggere correttamente questi dati bisogna tenere conto di un dettaglio fondamentale: si tratta solo dei casi confermati dall’esito del tampone. Ovvero, non rientrano nel conteggio del Pirellone tutti i cosiddetti casi ‘sommersi’. Per i quali, ancora, non è arrivata la conferma del test.

Nel frattempo, 3,5 milioni di mascherine chirurgiche per uso civile è in corso di distribuzione nelle province lombarde da parte dei volontari della Protezione civile: 368 mila circa per Bergamo. Inoltre, da lunedì 4 maggio, “le famiglie che hanno avuto una contrazione del reddito familiare potranno fare richieste del contributo di 500 euro (una tantum a fondo perduto) previsto dal ‘Pacchetto Famiglia’ – ha spiegato il governatore regionale Attilio Fontana -. A disposizione ci sono 16,5 milioni di euro.

I Dati

– i casi positivi sono: 77.528 (+526)

ieri: 77.002 (+533)

l’altro ieri: 76.469 (+737)

– i decessi: 14.231 (+42)

ieri: 14.189 (+47) *

l’altro ieri: 13.860 (+88)

* (a questi, per quanto riguarda il computo totale, ne vanno aggiunti 282 relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, e’ relativo a tutto aprile provenienti)

– in terapia intensiva: 532 (-13)

ieri: 545 (-18)

l’altro ieri: 563 (-42)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.609 (+80)

ieri: 6.529 (-99)

l’altro ieri: 6.628 (-206)

– i tamponi effettuati: 410.857 (+7.155)

ieri: 403.702 (+13.058)

l’altro ieri: 390.644 (+13.701)

– i dimessi: 52.773 (+417)

ieri: 52.356 (+320)

l’altro ieri: 52.035 (+869)

I casi per provincia

BG: 11.453 (+59)

ieri: 11.394 (+34)

l’altro ieri: 11.360 (+47)

BS: 13.028 (+29)

ieri: 12.999 (+70)

l’altro ieri: 12.929 (+68)

CO: 3.313 (+20)

ieri: 3.293 (+22)

l’altro ieri: 3.271 (+27)

CR: 6.106 (+18)

ieri: 6.088 (+20)

l’altro ieri: 6.068 (+31)

LC: 2.344 (+54)

ieri: 2.290 (+13)

l’altro ieri: 2.277 (+3)

LO: 3.047 (+30)

ieri: 3.017 (+23)

l’altro ieri: 2.994 (+28)

MB: 4.823 (+78)

ieri: 4.745 (+16)

l’altro ieri: 4.729 (+25)

MI: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano citta’

ieri: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano citta’

l’altro ieri: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano citta’

MN: 3.199 (+5)

ieri: 3.194 (+9)

l’altro ieri: 3.185 (+10)

PV: 4.490 (+34)

ieri: 4.456 (+40)

l’altro ieri: 4.416 (+67)

SO: 1.181 (=)

ieri: 1.181 (=)

l’altro ieri: 1.181 (+1)

VA: 2.783 (+68)

ieri: 2.715 (+10)

l’altro ieri: 2.705 (+38)