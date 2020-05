ZTL sospese fino al 10 maggio, sosta gratuita fino al 17 maggio

Il Comune di Bergamo si prepara al 4 maggio e prende altre due importanti decisioni sul tema della mobilità in città: dopo le disposizioni di Regione Lombardia sul trasporto pubblico, che hanno condotto ATB ad agire di conseguenza su regole, distanze e fruibilità dei mezzi di trasporto, l’Amministrazione comunale oggi ha deciso di congelare ancora per qualche giorno le ZTL cittadine e il pagamento della sosta sulle strisce blu.

“Una decisione – spiega l’Assessore alla mobilità Stefano Zenoni – che abbiamo preso per consentire a noi di verificare quale sarà l’impatto delle riaperture decise da Governo e Regione a partire dal 4 maggio sulla nostra città: abbiamo la necessità di comprendere come le disposizioni che ci vengono da Palazzo Chigi e Palazzo Lombardia si modulino sulla nostra nuova quotidianità e la Polizia in particolare deve regolarsi sulla nuova situazione in termini operativi pertanto ci siamo presi ancora qualche giorno prima di riattivare ZTL e parcometri per la sosta”.

L’Amministrazione comunale di Bergamo ha deciso di prorogare infatti fino al prossimo 10 maggio la sospensione delle Ztl della città, anche continuare rendere possibili tutti i servizi di volontariato e consegna a domicilio di spesa e beni essenziali.

Rimane sospeso invece fino a domenica 17 maggio il pagamento della sosta in tutta la città.

Le due misure si aggiungono alle iniziative già decise da qualche settimana:

– la proroga fino al 31 maggio della validità di tutti i contrassegni per la circolazione nelle ZTL e/o per la sosta nelle aree riservate ai residenti e/o per la sosta in aree riservate a specifiche categorie di veicoli, aventi scadenza compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio.

– la possibilità per tutti i titolari del contrassegno per la sosta nelle aree riservate ai residenti, in corso di validità, la sosta nelle aree disciplinate a tariffa, delimitate dalle strisce di colore blu, ivi compreso il parcheggio pubblico di Piazza Mercato del Fieno, senza obbligo di corrisponderne il corrispettivo né di rispettarne i limiti di tempo.