Teatro Donizetti, riapre il cantiere per il restauro

A seguito del DPCM emanato in data 26 aprile 2020, che dà la possibilità di riavviare alcune attività produttive e relative all’edilizia, la Fondazione Teatro Donizetti

comunica la ripresa da lunedì 4 maggio dei lavori di restauro del Teatro Donizetti, sospesi lo scorso marzo a causa dell’emergenza Covid 19.

In considerazione che l’A.T.I., di cui è capogruppo la ditta Fantino Costruzioni Spa, ha approntato tutte le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in

sicurezza delle attività lavorative (controllo del personale, dotazione e uso dei necessari DPI, introduzione delle procedure comportamentali e del distanziamento

personale delle maestranze), in ottemperanza alle disposizioni igienico sanitarie incluse nel citato DPCM 26 aprile, il Direttore dei Lavori Nicola Berlucchi, ha

autorizzato il riavvio dei lavori.

“Siamo molto lieti della ripresa dei lavori di restauro del nostro teatro”, dichiara Giorgio Berta, Presidente della Fondazione Teatro Donizetti. “Nonostante questi due

mesi di sosta, il CDA della Fondazione e tutta la struttura dirigenziale hanno comunque lavorato alacremente affinché questo virus non pregiudicasse i tempi di

riapertura del Teatro Donizetti. Il nostro intento è quello di riaprire il prima possibile e nostra cura sarà di seguire costantemente, come sempre avvenuto, i lavori fino alla riapertura e alla riconsegna del Teatro Donizetti alla vita della Città di Bergamo”.