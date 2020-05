Niente concerti? Quando si tornerà a uscire ci sarà “musica a domicilio”

Non fermarsi e guardare avanti è il modo migliore per affrontare i momenti più difficili. È quello che sta facendo il chitarrista e cantante bergamasco Fernando Tovo, in questo periodo segnato dalla pandemia del Coronavirus.

Le restrizioni applicate per contrastare la diffusione del virus comportano la chiusura dei locali, dei cinema e dei teatri, ma anche l’annullamento o il rinvio dei concerti dal vivo, degli eventi e delle feste. E proprio salendo su numerosi palcoscenici il musicista orobico ha sempre regalato tante emozioni esibendosi sia come solista sia insieme a diverse band come gli Ottocento – Omaggio a Fabrizio De Andrè.

Lo stop alle iniziative dal vivo non ha fermato la sua attività artistica, che sta proseguendo valorizzando le nuove tecnologie, in modo particolare attraverso i social. Fernando Tovo spiega: “Sono un musicista a tempo pieno e, come per tutte le persone che si trovano nella mia condizione, la situazione è seria perchè nell’orizzonte a breve non si vede uno sblocco del nostro settore. Sono sempre positivo ma lo stato d’animo è pesante: cerco di non pensare a cosa succederà e a come ripartiremo, ma il pensiero è inevitabile. Guardando a quando si potrà tornare a uscire ma non sarà ancora possibile tenere i concerti, alcuni artisti stanno ipotizzando di tenere esibizioni in stile drive-in, in auto, ma ammesso che si riesca a organizzarli, gli spazi saranno limitati e sarà difficile accedervi perchè siamo tanti. Dal giorno dopo l’istituzione della zona rossa, io ho cominciato a proporre su Facebook l’AperiTovo, cioè musica in diretta nell’orario dell’aperitivo. Ho suonato per 30 sere consecutive dando vita a una raccolta fondi a sostegno dell’ospedale di Treviglio-Caravaggio, a cui abbiamo devoluto oltre mille euro. Martedì 28 aprile verrà riproposto in occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro: un amico di Crema, Giuseppe Rocco di Crema, che da sempre si occupa di questo tema, me l’ha proposto e si potrà seguire in diretta Facebook e Instgram dalle 18.30 alle 19″.

L’attività sui social è vivace. Fernando Tovo afferma: “Sulla mia pagina si trovano diversi video di canzoni che le persone possono ascoltare da casa ogni volta che lo desiderano. Inoltre, tengo corsi con video pubblicati sul canale Youtube di TMS – Tutorial Music School, un progetto condiviso con due amici, il pianista Michele Lombardi e il batterista Alessandro Lampi. Iscrivendosi gratuitamente al canale si può rimanere aggiornati sulle lezioni di chitarra, pianoforte e batteria”.

Non è tutto: in vista di quando si potrà tornare a uscire seppur rispettando il distanziamento sociale e indossando le mascherine, Fernando Tovo ha ideato un nuovo progetto: “Musica a domicilio“. Spiegando di cosa si tratta, l’artista afferma: “Considerando che i locali non riapriranno a breve e alle feste estive, ammesso che ci siano – sarà difficile che si possano svolgere i concerti, ho pensato che quando ci sarà lo sblocco le persone anche solo per reazione vorranno festeggiare, anche senza esagerare, a casa propria e nel rispetto delle regole anti-contagio. E la musica generalmente è un ingrediente importante per una festa. Così, per chi vorrà, mi propongo per suonare nelle case: da solista è la soluzione più semplice, perchè se lo spazio è piccolo posso esibirmi con chitarra e voce, mentre se è più ampio e magari c’è un giardino o un luogo all’aperto, a seconda delle esigenze sono munito di tutte le attrezzature, dall’impianto alle luci. Per chi volesse organizzare una festa più grande, invece, posso coinvolgere altri musicisti o addirittura una band (contando su un ambiente abbastanza capiente). Il repertorio spazia tra musica cantautorale italiana e internazionale, jazz, rock’n’roll anni Cinquanta, blues acustico, le canzoni di Dè Andre e diversi generi, anche se nel caso della band serve. Contattandomi sarà possibile trovare la soluzioni più adatta alle esigenze di ognuno sia dal punto di vista della formazione e del genere sia economico. Sono attrezzato anche per chi volesse fare karaoke”.

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.fernandotovo.com, inviare un’email a fernando.tovo@hotmail.it, visualizzare la pagina Facebook “Fernando Tovo” e il profilo Instagram “fernandotovo“.