Dal Centro Meteo Lombardo le previsioni del tempo a Bergamo e nella provincia a cura di Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Le umide correnti atlantiche che per alcuni giorni hanno attraversato la Lombardia si spostano verso l’Europa centro-orientale, mentre sul Mediterraneo occidentale si sta rinforzando un’area di alta pressione che garantirà condizioni di tempo più stabile nel corso del fine settimana.

Anche agli inizi della prossima settimana situazione invariata con tempo generalmente stabile e temperature al di sopra delle medie del periodo.

Sabato 2 maggio 2020

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o a tratti velato per il transito di qualche nube medio-alta nel corso della giornata. Su Alpi e Prealpi maggiori annuvolamenti nelle ore pomeridiane, con qualche rovescio sparso in locale estensione verso il bresciano nel tardo pomeriggio. In serata fenomeni in esaurimento ovunque.

Temperature: Minime stazionarie (9/12°C), massime in aumento (23/25°C).

Domenica 3 maggio 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutti i settori. Qualche annuvolamento in più nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, ma con fenomeni isolati o assenti.

Temperature: Minime stazionarie (9/12°C), massime in lieve calo (21/23°C).

Lunedì 4 maggio 2020

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, salvo qualche annuvolamento nella prima parte della mattinata tra Prealpi e pianura.

Temperature: Minime in lieve aumento (10/13°C), massime in aumento (23/26°C).