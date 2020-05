Fiorella Mannoia, Le urla del silenzio o Trolls? La tv del 2 maggio

Per la prima serata in tv, sabato 2 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Un, due, tre… Fiorella!”. Verranno riproposti i momenti più entusiasmanti dello show. Si alterneranno esibizioni musicali e spazi per il racconto artistico ed umano con l’intervento di cantanti e vari ospiti.

Su La7 alle 21.15 verrà proposto uno speciale di “Bersaglio mobile” dal titolo “Le urla del silenzio”, condotto da Enrico Mentana. Un’inchiesta firmata TgLa7 per raccontare con interviste esclusive il dramma silenzioso vissuto dagli ospiti delle case di riposo e dai loro familiari.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Petrolio Antivirus”, condotto da Duilio Giammaria. Un programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste ed approfondimenti su vari temi, con stile anche documentaristico.

Su Rete4 alle 21.25 “Stasera Italia – Speciale Coronavirus – Week-end”

Su RaiTre alle 20.30 ci sarà “Le parole della settimana – Aspettando le parole”, condotto da Massimo Gramellini. A seguire, la fiction “I topi”, con Antonio Albanese: verranno proposti due episodi dal titolo “Una nuova famiglia” e “Il matrimonio”. Nel primo, bisogna organizzare il matrimonio tra Carmen e Ludovico e come prima cosa è necessario conoscere la famiglia dello sposo. Per partecipare all’incontro Sebastiano si traveste da donna. Da subito il contrasto tra le due famiglie è evidente. Gli aristocratici Laterza sono colti, raffinati e hanno una visione sull’evento totalmente opposta a quella dei Parrini. A un certo punto, Sebastiano si sente male e U Stuorto decide di consultare il dottor Meloni. Si profila per lui un ricovero d’urgenza presso la più famosa clinica sotterranea. Sebastiano ce la farà?

Nel secondo, nel rifugio di Sebastiano si sta svolgendo il rito di affiliazione di U Stuorto alla famiglia, mentre in casa Parrini fervono i preparativi per il matrimonio. C’è fremente attesa. Nel fatidico giorno Carmen viene accompagnata all’altare da U Stuorto, gli invitati sono già tutti commossi, Sebastiano e lo zio seguono la cerimonia dal loro rifugio, quando all’improvviso…

Su Canale5 alle 21.25 verrà riproposto “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Trolls”; su Rai4 alle 21.20 “3 Days To Kill”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Felicity – Sexy adolescenza”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Una sorpresa dal passato”; su Iris alle 21.10 “Peacock”; e su Italia2 alle 21.15 “L’ultima casa a sinistra”.

Su Rai5 alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Il padre”. Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere raccontano con ironia, delicatezza e intelligenza, lo spaesamento di un uomo affetto da Alzheimer, la cui memoria inizia a vacillare e a confondere tempi, luoghi e persone.

Mediaset Extra alle 21.15 trasmetterà il telefilm “College”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Cuori solitari” e “Il finto capitano”. Nel primo, tutti hanno problemi di cuore! I cadetti, su insistenza delle collegiali fanno credere al colonnello Madison che la signora Ricci, invaghita di lui, sia in fin di vita. Nel secondo, Marcello è disperato, Paola una sua vecchia fiamma è in città per vederlo, e lui cerca in tutti i modi di nascondersi o di suicidarsi piuttosto che dire alla fortunata come stanno le cose. Il motivo? Aveva detto alla sua lei dell’epoca che era il capitano dell’Admiral Academy.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.