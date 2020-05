Cade dalle braccia della madre in Valtellina, grave bimbo: il piccolo ricoverato a Bergamo

Un bimbo di meno di un anno è scivolato dalle braccia della mamma, per un brusco movimento, ed è caduto sull’asfalto di una strada pubblica. È accaduto venerdì 1° maggio in frazione Santa Croce, nel territorio comunale di Civo, in provincia di Sondrio.

Per i traumi riportati nella caduta a terra il piccino, dopo i primi soccorsi da parte del personale dell’ambulanza, che lo ha stabilizzato, è stato trasportato

d’urgenza in codice rosso con un elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi, al momento, è riservata.