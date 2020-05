Bonaldi Gruppo Eurocar Italia, la più grande concessionaria di Bergamo riapre al pubblico

È iniziato il conto alla rovescia: da lunedì 4 maggio 2020 riaprono le concessionarie Bonaldi Gruppo Eurocar Italia. Tutte le sedi Bonaldi Gruppo Eurocar Italia sono attrezzate per accogliere collaboratori, fornitori e clienti in tutta sicurezza come previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, in ottemperanza del DPCM 26 aprile 2020.

Vendita, Service e Ricambi saranno aperti al pubblico, su appuntamento, da lunedì a sabato, nei consueti orari (Vendita: da lunedì a venerdì 9-12.30 / 14.30-19 sabato 9-12.30 14.30-19; Service: da lunedì a venerdì 7.30-12.15 / 14-18.30 sabato 8.30-12.30; Ricambi e accessori: da lunedì a venerdì 8-12 / 14-18 sabato chiuso).

Per fissare un appuntamento è possibile chiamare il numero telefonico 0354532711 (dal lunedì al venerdì) oppure collegarsi al sito bonaldi.it.

È possibile recarsi in concessionaria provvisti di apposita autocertificazione mostrando la conferma dell’appuntamento (WhatsApp, email, SMS).

Alcune prescrizioni per garantire la sicurezza in concessionaria:

È consentito l’accesso ad una sola persona per nucleo familiare (fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani).

All’arrivo è prevista la misurazione della temperatura

È obbligatorio indossare la mascherina ed è fortemente consigliato l’uso dei guanti

È obbligatorio mantenere la distanza di 1,5 metri dal proprio interlocutore

Sono disponibili in più punti strategici della concessionaria dispenser con soluzione disinfettante per le mani

Informazioni e aggiornamenti online sul sito www.bonaldi.it