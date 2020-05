Un Primo Maggio senza cortei, senza comizi, senza concertone (se non virtuali). Un Primo Maggio diverso da quello a cui siamo abituati da sempre. Un weekend lungo che non sarà vissuto con gite e con le prime vacanze in attesa che la Fase 2, ma soprattutto la Fase 3 possano garantire un ritorno verso la normalità. Intanto nei cieli il tempo fa il suo corso: come sarà nei prossimi gironi a Bergamo e in provincia lo illustra Simone Budelli del Centro Meteo lombardo

ANALISI GENERALE

Sul Regno Unito persiste un’ampia area di bassa pressione che trasporta umide correnti atlantiche verso l’Europa centrale. Venerdì una nuova perturbazione passerà a nord delle Alpi interessando in maniera parziale la Lombardia, mentre da sabato rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali con tempo gradualmente più stabile e temperature in lieve aumento.

Venerdì 1 maggio 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso con qualche banco di nebbia o nube bassa sui settori di pianura nella prima parte del giorno, in dissolvimento. Nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta da ovest. Su Alpi e Prealpi deboli precipitazioni sparse, altrove fenomeni assenti o al più brevi ed isolati piovaschi. In serata tendenza a schiarite a partire da ovest.

Temperature: Minime in lieve calo (9/12°C), massime stazionarie (20/22°C).

Sabato 2 maggio 2020

Tempo Previsto: Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta a tratti nel corso della giornata, alternata a qualche schiarita specie in pianura.

Temperature: Minime in lieve aumento (10/13°C), massime in aumento (22/25°C).

Domenica 3 maggio 2020

Tempo Previsto: Bel tempo con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio locali annuvolamenti su Alpi e Prealpi centro-orientali, con brevi ed isolati rovesci in esaurimento entro sera.

Temperature: Minime in lieve calo (9/12°C), massime stazionarie (22/24°C).