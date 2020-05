Libri per viaggiare con la fantasia durante la fase 2

Mentre la voglia di uscire e viaggiare si fa sempre più insistente, ecco una breve lista di cinque libri che possono portarci in luoghi esotici e sconosciuti, approfondendo tematiche quali la libertà, l’amore, l’ecologia e tanti altri.

“Fiesta” di Ernest Hemingway

Uno dei più celebri libri di Hemingway, “Fiesta”, pubblicato nel 1926, racconta la storia semi autobiografica di un gruppo di giovani americani e inglesi che viaggiano da Parigi a Pamplona per assistere all’ encierro, ovvero il festival annuale della corrida, che si tiene nelle strade della città. Attraverso le vicende raccontate, Hemingway analizza i temi dell’amore, della morte della virilità e del rapporto uomo-natura a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale.

Non m’importava che cosa fosse il mondo. Volevo soltanto sapere come viverci. Forse, se scoprivi come viverci, imparavi che cos’era.

“Hippie” di Paulo Coelho

Altro romanzo autobiografico, “Hippie”, pubblicato nel 2018, è una storia che ci trasporta direttamente negli anni ‘70 e che ci mostra dal punto di vista più interiore e radicale la generazione hippie. I protagonisti del romanzo, Karla e Paulo, girano il mondo insieme ad altri ragazzi partendo da Amsterdam e attraversando Istanbul, Teheran, Kabul, Delhi e Kathmandu alla ricerca della Libertà e del significato dell’esistenza.

Se vuoi imparare a conoscere te stesso, inizia a scoprire il mondo intorno a te.

“Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” di Luis Sepùlveda

Un altro grande libro dello scrittore cileno da poco venuto a mancare, “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” riassume l’essenza del rapporto tra l’uomo e la natura. Ambientato in Sudamerica, nei pressi della foresta amazzonica, narra la vicenda di Antonio José Bolìvar, ex-colono bianco che vive in solitudine leggendo romanzi d’amore, al quale da parte della comunità viene affidato il compito di uccidere il tigrillo, un feroce animale che, per vendicare la morte dei propri cuccioli, si aggira nel villaggio in cerca di uomini. Tematica importante del romanzo è sicuramente la noncuranza dell’uomo di fronte al patrimonio naturale che da sempre lo circonda.

“Si avviò verso El idilio, verso la sua capanna, e verso i suoi romanzi, che parlavano d’amore con parole così belle che gli facevano dimenticare la barbarie umana”

“Seta” di Alessandro Baricco

Pubblicato nel 1996, il romanzo di Baricco, ambientato nella seconda metà del XIX secolo, racconta la storia di Hervé Joncour, un mercante di bachi da seta. Il protagonista, a causa di un’epidemia che ha colpito tutti gli allevamenti di bachi da seta in Asia e in Africa, è costretto a recarsi in Giappone per comprare delle uova di baco non infette. Tra i suoi continui viaggi in Giappone e la sua frustrazione verso la propria vita, si innamora di una ragazza per la quale proverà sempre un amore puramente idealizzato che lo porterà a decidere finalmente in che modo condurre la propria esistenza.

È uno strano dolore […] morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai.

“Il cacciatore di aquiloni” di Khaled Hosseini

Il protagonista del romanzo di Hosseini, pubblicato nel 2003, è la voce narrante di questa storia che inizia a Kabul negli anni ‘70 e che si evolve tra gli Stati Uniti e il Pakistan circa vent’anni dopo lo scoppio della guerra in Afghanistan, in un viaggio di ritorno in Oriente tra sensi di colpa, parole non dette e favori da restituire. I temi centrali affrontati in questo libro sono il coraggio, l’amicizia e la lealtà nella tradizione orientale più cruda e tradizionale.

Tornare a Kabul era come imbattersi in un vecchio amico e scoprire che la vita era stata impietosa con lui, privandolo di tutto.