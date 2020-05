L’abbraccio: emoji di Facebook per trasmettere affetto a distanza

Un nuovo emoji per esprimere i propri commenti visivi su Facebook. L’ha introdotto il social network giovedì ed è stato creato per esprimere una reazione ai tempi del coronavirus. È l’abbraccio: si affianca al classico pollice all’insù, al cuore, alla risata e alle faccine stupita, triste e arrabbiata.

Facebook lo spiega così: “Anche se stiamo distanti, uniti ce la faremo”. L’abbraccio vuole dar modo agli utenti di “trasmettere ancora più affetto in questo periodo in cui molti di noi sono distanti”.

L’arrivo dell’emoji era stato preannunciato su Twitter da Alexandru Voica, manager di Facebook per la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), che l’aveva descritto come uno strumento per “darsi supporto a vicenda in questo periodo senza precedenti”.