Intesa Sanpaolo incontra le associazioni dei consumatori: vicini a imprese e famiglie

Intesa Sanpaolo ha incontrato le Associazioni dei consumatori aderenti al CNCU* (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo

Economico) per illustrare le iniziative messe in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in ambito sia sociale sia finanziario e valutare spazi di continua e costante collaborazione, per sostenere famiglie e imprese.

La riunione, svoltasi tramite videoconferenza, ha visto la partecipazione di Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, con alcuni esponenti delle prime linee della banca, e tutti i Responsabili delle Associazioni dei consumatori.

Da sottolineare l’apprezzamento delle Associazioni dei consumatori per l’incontro, seppur a distanza, promosso dalla Banca che ha dato la possibilità di condividere i diversi aspetti legati alle esigenze di famiglie ed imprese in questa particolare situazione.

Durante la riunione, la Banca ha illustrato sia le attività filantropiche promosse per fronteggiare l’emergenza sociale sia le iniziative economiche. Nel primo ambito, rientra la donazione di 100 milioni di euro a favore del sistema sanitario nazionale tramite la Protezione Civile per l’acquisto di attrezzature e apparecchi medicali e numerosi gli interventi sulla città di Bergamo, di gran lunga la più colpita dall’emergenza, tra cui un contributo alla Diocesi, all’Associazione Nazionale Alpini per la realizzazione dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo.

La banca ha anche messo a disposizione la piattaforma “ForFunding” per le stesse finalità con cui sono già state raccolte donazioni per oltre 3 milioni di euro a sostegno di iniziative sanitarie. Inoltre il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo ha stanziato, per il 2020, un milione di euro a progetti legati alla ricerca sul Coronavirus.

Per fronteggiare l’emergenza economica, la banca ha intrapreso diverse iniziative tra cui la possibilità di richiedere la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata, per famiglie e aziende che direttamente o indirettamente sono state colpite dall’emergenza Coronavirus. La sospensione è eventualmente prorogabile per altri 3 o 6 mesi in funzione della durata dell’emergenza. È prevista anche la possibilità di richiedere l’anticipazione della Cassa integrazione, per i clienti che hanno la domiciliazione dello stipendio, a zero spese e zero interessi. Tutte queste operazioni si possono fare a distanza.

All’inizio dell’emergenza Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 15 miliardi di euro subito a disposizione delle imprese dei territori. Grazie alle ultime misure varate dal Governo nei giorni scorsi, la banca ha potuto elevare a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione dei territori.

La Banca inoltre ha ricordato che per richiedere il finanziamento di 25.000 euro garantito dallo Stato, la documentazione è semplificata e la richiesta può essere fatta a distanza tramite il sito della banca. Barrese ha segnalato che tra erogato e in via di erogazione, ci sono circa 100mila operazioni. Si tratta di numeri significativi e il tasso di crescita di queste richieste è importante, si tratta di 15-20mila richieste al giorno.