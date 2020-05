Giuseppe Di Vittorio, il concertone o Ncis? La tv del Primo maggio

Per la prima serata in tv, venerdì 1° maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Pane e Libertà – Giuseppe Di Vittorio”, con Raffaella Rea, Giuseppe Zeno e Massimo Wertmuller, con la partecipazione straordinaria di Francesco Salvi nel ruolo di Bruno Buozzi.

Ancora bambino, Giuseppe Di Vittorio perde il padre ed è costretto ad abbandonare gli studi per cominciare a lavorare. Conosce così la fatica senza ricompensa e i soprusi a cui i ricchi baroni e i loro scagnozzi costringono quelli come lui. Giuseppe, però, sostenuto dall’amore di Carolina, trova il coraggio di ribellarsi: organizza prima una scuola e poi uno sciopero tra i braccianti. Da quel momento in poi diventa una spina nel fianco per tutti i potenti. Ma mentre diventa una figura sempre più importante prima nel sindacato e poi addirittura nelle file del parlamento, la sua vita e quella della sua famiglia sono sempre più in pericolo.

RaiTre dalle 20 proporrà il “Concerto del Primo maggio”. Con il protrarsi dell’emergenza Covid-19, l’appuntamento del Concerto del Primo Maggio di Roma cambia totalmente il suo format, mantenendo però intatta la volontà di trattare i temi fondamentali del lavoro che, quest’anno più che mai, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani. “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”: è questo il titolo che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per il Primo Maggio 2020. Un grande evento collettivo che rappresenta idealmente un ponte tra Roma (la storica città del Concertone) e il resto della penisola, unita nell’emergenza sanitaria e ancora in lockdown.

Il Concertone del Primo Maggio si sposta dalla piazza San Giovanni di Roma alla prima serata televisiva di Rai 3 e in contemporanea su Rai Radio2. Collegamenti dall’Auditorium Parco della Musica a Roma, dalla Terrazza Martini e dal Museo del 900 di Milano, da piazza Maggiore a Bologna: la musica torna nei teatri e per strada dopo tanti collegamenti degli artisti dalle camerette in questi giorni di lockdown. Di nuovo sul palco anche se rigorosamente senza pubblico.

La conduzione dal Teatro delle Vittorie affidata a Ambra Angiolini. Ci saranno Vasco Rossi, Zucchero, Gianna Nannini, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Alex Britti, Lo Stato Sociale, Irene Grandi, Francesca Michielin, un quintetto di musicisti classici in rappresentanza dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Niccolò Fabi, Noemi, Paola Turci, Bugo e Nicola Savino, Rocco Papaleo e Tosca, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Fasma, Margherita Vicario. Tra gli altri, si esibiranno anche gli emergenti Fulminacci e Leo Gassmann. Si esibiranno live anche i quattro vincitori di Primo maggio Next, il contest organizzato da iCompany e dedicato ai nuovi artisti: la cantautrice Ellynora di Roma con il suo brano Zingara, la cantautrice Lamine di Roma con Non è tardi, il cantautore Matteo Alieno di Roma con Non mi ricordo e il cantautore Nervi di Firenze con Sapessi che cos’ho.

Ema Stokholma e Gino Castaldo condurranno la versione radiofonica dagli studi di via Asiago di Rai Radio2.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”. Andrà in onda l’episodio “Tutto esaurito”, con Mark Harmon, Sean Murray ed Emily Wickersham. Il corpo senza vita del marine Aaron Show viene rinvenuto nel porcile di una fattoria. Sulla scena del delitto, Torres trova la chiave della stanza di un Motel…

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Su La7 alle 21.15 “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 “Contagion”; su Italia1 alle 21.25 “The Twilight aga- Breaking dawn – Parte 1”; su Rai4 alle 21.20 “Escape Plan – Fuga dall’inferno”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’amante inglese”; su La5 alle 21.10 “What women want – Quello che le donne vogliono”; su Iris alle 21 “Charlotte Gray”; e su Italia2 alle 21.15 “Unfriended”

Su Rai5 alle 21.15 il documentario “Artnight – Millenniarts”: Jorit – street artist; Jago – scultore; Virginia – performance artist. Giovani, millennials, proiettati in un percorso di affermazione nel mondo dell’arte. A seguire “Piero Guccione: verso l’infinito”: un racconto corale in cui voci di esperti e di amici svelano la personalità e la poetica di uno dei maestri.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Little Murders by Agatha Christie”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Anni 50” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.