Boltiere: già consegnati più del 90% dei buoni alimentari

In settimana con un comunicato del sindaco Osvaldo Palazzini e dell’assessore ai servizi sociali Cinzia Begnardi il Comune di Boltiere ha provveduto a rendicontare quante risorse sono state assegnate alle misure urgenti di solidarietà alimentare.

Le cittadine ed i cittadini sono stati informati riguardo il contributo governativo numero 658 del 29 Marzo 2020, il quale destinava a Boltiere la cifra di 32.755,69 euro. Somma da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. A questi devono poi essere aggiunti 5.860 euro raccolti grazie all’apertura da parte dell’Amministrazione Comunale di un fondo di solidarietà, di cui 4.000 € donati da una singola cittadina da destinare all’acquisto di mascherine e i restanti 1.860 euro da aggiungere ai fondi statali. L’importo totale ammonta quindi a 34.615,69 euro, da assegnare fino ad esaurimento risorse. L’assegnazione, avvenuta tramite scrupolosa valutazione delle domande pervenute, ha visto usufruire dei buoni spesa 95 famiglie boltieresi per un totale di 31.485 euro, ovvero più del 90 % delle risorse raccolte.

Aver potuto già distribuire gran parte dei contributi è stato possibile grazie alla procedura snella introdotta, condivisa con l’Ambito dei Comuni di Dalmine, e anche grazie al grande lavoro di registrazione e di controllo effettuato da parte degli uffici comunali.

Ad esaurimento del contributo rimangono ancora in cassa € 3.130,69 da destinare ad altri cittadini bisognosi, tramite la rivalutazione delle domande già pervenute che non rientravano nei termini previsti oppure per nuove situazioni di criticità che dovessero emergere.

Si sono poi distribuiti buoni spesa del valore di 30 euro, gentilmente offerti da Conad Boltiere, a 23 famiglie. Infine, si sono distribuite a 69 famiglie derrate alimentari raccolte nelle due giornate di colletta effettuate nel mese di Aprile.

L’amministrazione desidera ringraziare tutti coloro che in questo periodo hanno offerto il loro aiuto: chi donando derrate alimentari, chi con la preziosa opera di volontariato, chi contribuendo al fondo di solidarietà.

Proprio in questo fondo sono stati donati, come detto prima, da una cittadina residente in Argentina ben 4.000 euro da destinare all’acquisto di mascherine chirurgiche per la popolazione. Mascherine che con l’aggiunta di quelle arrivate dalla Protezione Civile (sempre di tipologia chirurgica) sono state distribuite dai volontari del BIP Boltiere in Progress a gran parte della popolazione, e che tutti i cittadini riceveranno comunque nei prossimi giorni.

