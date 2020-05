A Cene torna in Giunta Franco Bortolotti, il primo sindaco leghista d’Italia

Nel 1990 era balzato agli onori della cronaca per essere il primo sindaco leghista d’Italia, a Cene. A distanza di trent’anni da quella storica data Franco Bortolotti si rimette in gioco: avrà un posto nella Giunta, sempre del comune seriano, come assessore con delega al Bilancio e ai Lavori Pubblici.

Una decisione arrivata in seguito alla scomparsa, il 13 marzo, dell’ex sindaco Giorgio Valoti, che era stato suo successore nel 1999.

Bortolotti farà parte della Giunta guidata dal vicesindaco Marcella Bazzana che, come prevede la legge, dopo la scomparsa di Valoti guiderà il Comune fino alle prossime elezioni, forse in autunno, mantenendo anche la delega ai Servizi sociali.