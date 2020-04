Termigas, adunanza dei creditori in via telematica: ok alla proposta di concordato

La maggioranza dei creditori chirografari di Termigas ha espresso voto favorevole rispetto alla proposta concordataria avanzata dalla società: è il risultato dell’adunanza dei creditori che si è svolta eccezionalmente in forma telematica nella mattinata di giovedì 30 aprile, presieduta dal giudice delegato, la dottoressa Laura De Simone.

Oltre ai creditori, all’adunanza hanno partecipato il presidente del Cda Termigas Ingegner Paolo Bolis, il commissario Fabio Bombardieri, i commissari giudiziali Alberto Carrara e i professionisti nominati dalla società, l’avvocato Claudio Maroncelli, il dottor Marco Ghidotti e la dottoressa Luciana Gattinoni.

Per un ammontare complessivo di credito chirografario ammesso al voto di 37.071.332,91 euro, all’udienza i creditori chirografari favorevoli al piano sono stati pari a 22.342.019,24 euro.

Una decisione di cui il giudice ha preso atto, riservandosi di provvedere in camera di consiglio dopo la valutazione della camera di consiglio, con la fissazione della prima udienza del giudizio di omologazione.

Il decreto di omologazione, atteso entro il mese di luglio, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori giudiziali che realizzeranno l’attivo e lo distribuiranno a favore dei creditori nell’arco della durata quinquennale del piano.

Alla data odierna è peraltro già stato realizzato un attivo superiore a 14 milioni, frutto di alcune importanti dismissioni.

La vicenda Termigas era iniziata il 30 gennaio 2019, con la richiesta di preconcordato presentata al Tribunale Fallimentare di Bergamo: “Tale mandato è stato conferito a suo tempo al fine di porre in essere tutte quelle attività necessarie a salvaguardare le posizioni dei dipendenti, dei creditori e i contratti in essere – spiegava la società in una nota -. All’esito delle valutazioni svolte, gli advisors hanno ritenuto, in accordo con il Consiglio di Amministrazione della Termigas, di dover adire alla procedura di concordato preventivo, avendo precedentemente assicurato la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali della controllata Termigas Service Srl”.