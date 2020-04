Racconti di studenti: l’infermiera in prima linea contro Covid-19

Dalle tapparelle abbassate filtrava nella stanza un sottilissimo fascio di luce. Pareva si prospettasse una giornata gelida, o almeno così avevano detto le previsioni del tempo che Elena aveva consultato la sera prima. Quello era stato l’unico piccolo attimo di relax che si era concessa prima di addormentarsi, prima di cedere stremata alla pesantezza delle sue palpebre che imploravano riposo.

Fuori, silenzio. Nel giardinetto su cui si affacciava la sua stanza da letto non si udivano cinguettii. Perfino gli uccellini preferivano stare rintanati nei loro nidi. Soffiava un vento leggero ma insidioso, uno di quelli che s’infila sotto i vestiti e penetra fin nelle ossa. Il seggiolino dell’altalena si muoveva avanti ed indietro, lentamente, scricchiolando un po’.

Aprendo gli occhi, Elena inspirò profondamente cercando di liberare la mente. Si stava approcciando ad una nuova lunga giornata. Girando la testa sul cuscino guardò il profilo di suo marito nella sua semioscurità. Rannicchiato tra le coperte accanto a lei, sembrava volerla difendere da un qualche pericolo. Elena restò a fissarlo per qualche secondo, con uno sguardo pieno d’amore e gratitudine. Poi, lentamente, cercando di non svegliarlo, scese dal letto.

Muovendo qualche passo nel corridoio arrivò sull’uscio della stanza del suo bambino. Le coperte colorate si muovevano leggermente seguendo il respiro del corpicino rintanato al di sotto, da esse usciva solo il visino candido del piccolo. Il bel faccino tondo tondo solitamente tanto sorridente pareva corrucciato. Aveva un’espressione tra il triste e l’affranto. Chissà cosa stava sognando, si chiese Elena.

Quanto le sarebbe piaciuto poter andare accanto a lui, potergli dare una carezza materna, stringerlo e sussurrargli dolcemente che tutto andrà bene. Ma non sempre è così. Purtroppo non sempre i brutti incubi rimangono tali. A volte diventano realtà, proprio come gli spaventosi e maledetti giorni di quel periodo. Ma doveva fare silenzio, meglio non svegliarlo. Le giornate per lui passavano così lentamente senza poter andare a scuola con i suoi amichetti, senza passare il pomeriggio al parco con i nonni, senza poter vedere la sua mamma se non al suo rientro a tarda sera. Con enorme dispiacere Elena gli lanciò l’ultimo bacio e si diresse verso la cucina.

Aveva in programma di fare una colazione sana e veloce, ma allo stesso tempo nutriente: in quei giorni le energie non erano mai abbastanza. Sospirando si infilò i vestiti e preparò la sua borsa con il camice azzurro pulito, che tanto profumava di casa, e tutto ciò di cui poteva aver bisogno. Nulla doveva mancare poiché Elena non poteva permettersi sbagli, in quei giorni più che mai. Fin dall’infanzia, infatti, grazie alla sua caparbietà, sapeva con certezza che il suo grande sogno era quello di diventare un’infermiera. Da sempre si era contraddistinta per la sua intelligenza, il suo carattere risoluto e spigliato, ma soprattutto altruista.

Brillantemente laureata in infermieristica Elena aveva alle spalle anni di felice carriera. Il suo lavoro la gratificava, la appassionava e nonostante la pressione e la tensione a cui era spesso sottoposta era sempre riuscita a curare con premura ed affetto anche la meravigliosa famiglia che si era creata.

Amava definirsi una donna forte e coraggiosa, ma mai e poi mai avrebbe immaginato di dover fronteggiare in prima linea un evento così eccezionale e terrificante al tempo stesso: una pandemia mondiale.

Nulla del genere era mai stato registrato nella veneranda storia della nazione italiana, ancor meno in quella dell’intima cittadina di Bergamo dove viveva. Arrivata nel parcheggio dell’ospedale dove lavorava, Elena si soffermò un attimo, guardandosi attorno. Solo in quel momento si accorgeva di come tutto era cambiato in quelle giornate di terrore e scompiglio. La grande struttura a vetri vista da fuori sembrava così imponente, un gigante. Nulla in confronto però, a ciò che nascondeva al suo interno. Certo si sa, un ospedale non è sicuramente ciò che si può definire un luogo felice e spensierato, ma quando le operazioni vanno bene, quando i pazienti guariscono e sono finalmente liberi di tornare alla loro vita quotidiana tutto assume per dottori ed infermieri un sapore diverso, un misto tra soddisfazione ed allegria.

Elena però, in quei giorni, non vedeva nulla di tutto ciò. Le corsie del suo reparto, così come quelle di tutti gli altri ospedali d’Italia e d’Europa, straripavano di persone ammalate, si parlava di casi più o meno gravi, ma tutti causati da un nuovo ed insidiosissimo virus infettivo, il Covid-19. L’aria che si respirava nella struttura era qualcosa di molto simile ad una bomba ad orologeria. Non si sapeva con certezza quando, ma di lì a poco tutto sarebbe esploso.

Elena era una donna realista e non si scoraggiava facilmente ma la situazione in cui si trovava era qualcosa che perfino lei stentava a credere e sopportare. Le persone malate erano debolissime, i loro parenti preoccupatissimi ed ancor più logorati dal dolore di non poter in alcun modo stare vicino ai propri cari.

La possibilità di contagio infatti, era talmente elevata che il governo si era visto obbligato ad imporre a tutto il Paese misure restrittive mai viste prima. Era strettamente necessario che le persone si chiudessero nelle proprie abitazioni per limitare quanto più possibile il numero di contagi, anche se ormai la situazione era fuori controllo. I posti disponibili per i pazienti erano ormai esauriti in tutte le strutture ospedaliere, la richiesta di terapie intensive aumentava ogni giorno, ogni minuto, nonostante non vi fossero più apparecchiature disponibili. Mancavano respiratori per i malati. Sì, perché questo minuscolo batterio riduceva i polmoni delle persone infette a cartacce stropicciate. Toglieva loro il respiro. Purtroppo però, l’aria non mancava solo ai pazienti ma anche agli stessi infermieri. Elena lavorava come una forsennata per tutta la giornata, non un minuto di pausa le era concesso, perché il virus correva, correva veloce.

Gli occhi di Elena dovevano restare quanto più possibile attivi per poter dare una mano laddove le veniva richiesta, le mani dovevano essere svelte, per intervenire dove sentiva chiamare a gran voce il suo nome. La mascherina sempre ben calcata sul suo viso, le lasciava segni rossi e le irritava la pelle, rendendo il suo aspetto ancora più frustrato e svuotato da ogni energia. Lo sforzo che veniva richiesto a loro infermieri però, non era solo fisico ma soprattutto psicologico.

In una situazione di quel calibro, sull’orlo di un totale collasso dell’ospedale e dell’intero sistema sanitario, nonostante la preoccupazione per il minaccioso contagio che poteva abbattersi su sé stessi e sulle loro famiglie, gli animi del personale medico dovevano restare alti.

Se nemmeno loro, quelli che tutte le testate dei giornali chiamavano “eroi in trincea”, non avessero trasmesso un piccolo e misero messaggio di speranza ai pazienti, chi l’avrebbe potuto fare? Chi più degli infermieri avrebbe avuto l’adeguata delicatezza e le capacità di intervenire attivamente in una situazione del genere? Certo non era cosa semplice, neanche per i medici dai cuori più duri e coraggiosi. Elena si scambiava spesso con le altre infermiere sguardi silenziosi eppure così pieni di parole. Erano colleghe, amiche, guerriere contro lo stesso comune nemico. La parola d’ordine che attraversava le loro menti era solo una, solidarietà.

Un valore che in quella situazione era più che mai fondamentale. Eppure, eppure non era facile da rintracciare: spesso era capace di essere così sottile da diventare quasi invisibile.

Un occhio attento avrebbe potuto osservarlo in una lieve increspatura sotto le mascherine azzurre, segno di un flebile sorriso, in un “forza, ce la faremo nonostante tutto” fievole e sussurrato nell’aria del corridoio affollato. Segnali minuscoli, impalpabili, ma che possedevano una grandissima capacità: toccare il cuore delle persone. Giungevano dritti, come delle frecce, fin nel centro del petto ed irradiavano un dolce calore confortante, quasi come quello di un abbraccio. Ah gli abbracci, pensava Elena. Nulla di materiale sarebbe mai stato così fondamentale nelle vite degli uomini come la salute ed il contatto umano. E pensare che, quel virus, così minuscolo eppure così potente, era riuscito in un soffio a sottrarli. I pensieri affollavano la mente della giovane infermiera dai ricci capelli corvini e dai grandi occhi verde speranza.

Sì, ecco, proprio in quell’istante Elena comprese ancor di più che la fede nel futuro, la luce nei suoi occhi, sarebbe stata l’unica cosa che mai avrebbe voluto perdere. Non importa quanto stremata sarebbe arrivata alla fine di quelle giornate, quanti pianti avrebbe dovuto esternare per sopravvivere in quella situazione così drammatica. Non avrebbe mollato. Era una promessa per sé stessa, per il suo bimbo, per suo marito, per la sua famiglia, per l’intera umanità.

Lei ci sarebbe stata. Una lacrima cristallina scese sulla sua guancia arrossata. Si scostò una ciocca ribelle dal viso e aprì con decisione la portiera della sua macchina. Il vento mattutino ancora soffiava.

Elena si riempì i polmoni di quell’aria fresca che pizzicava il naso e con uno slancio si avviò verso l’entrata dell’ospedale. Si girò per l’ultima volta a guardare il sole che si ergeva nel cielo senza nuvole. Anche oggi era sorto, anche oggi aveva fatto il suo dovere. Allo stesso modo avrebbe fatto anche lei, avrebbe compiuto il suo lavoro con tutto l’amore che possedeva in corpo: andrà tutto bene, si ripeteva.