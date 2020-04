Pranzo comunitario a distanza per la festa del Primo Maggio

Le Acli di Bergamo hanno organizzato a livello provinciale, grazie al supporto di alcuni circoli presenti sul territorio, un momento comunitario per celebrare la Festa del Primo Maggio. L’intenzione è quella di rendere la giornata di venerdì 1° maggio un’occasione per le nostre comunità e le nostre famiglie di condividere, seppure a distanza, un momento conviviale (pranzo o cena).

Sarà possibile ordinare un menù a prezzi popolari in alcuni ristoranti o pizzerie, in alcuni casi con la possibilità di offrire un “pranzo sospeso” (o una “pizza sospesa”) che verrà distribuito alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà in questo periodo di crisi.

Ad oggi l’iniziativa verrà proposta nei territori di Bonate Sotto (insieme Bonate Sopra), Dalmine, Mozzo/Curno, Pradalunga, Prezzate (Mapello), Roncallo Gaggio (Pontida), Sarnico, Seriate, Stezzano, Villa d’Almè e in alcuni quartieri della città (tra cui Colognola).

Qui l’elenco aggiornato dei circoli che hanno aderito:

http://www.aclibergamo.it/un-pranzo-comunitario-per-la-festa-del-primo-maggio-2020/