Pirati dei Caraibi, Colpo di Stato o Il giovane Karl Marx? La tv del 30 aprile

Per la prima serata in tv, giovedì 30 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vivi e lascia vivere”, con Elena Sofia Ricci, Antonio Gerardi e Iaja Forte. Verranno proposti due episodi: nel primo, Laura grazie all’aiuto di Toni apre una sua attività e prova a farla funzionare, ma le cose non vanno come si aspetta. Scopre che Marilù non le racconta la verità e prende una decisione… Nel secondo, Laura coinvolge Marilù nella sua attività. Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa che non sapevano. Laura chiede aiuto a Toni. Ha paura per Giada che è andata via di casa…

Su Canale5 alle 21.30 verrà proposta la visione del film “Pirati dei Caraibi – la vendetta di Salazar”, con Johnny Depp. Sempre pronto all’avventura, lo spavaldo capitano Jack Sparrow (Johnny Depp) è costretto ancora una volta a fare i conti con la sfortuna quando i diabolici pirati fantasma guidati dal vecchio e terrificante nemico Salazar (Javier Bardem), fuggiti dal Triangolo del Diavolo, decidono di uccidere ogni pirata che incontrano. L’unica speranza di Sparrow sarà trovare il leggendario tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo totale sui mari.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena lo spettacolo “Sogni e bisogni”, con Vincenzo Salemme. Rocco è un piccolo uomo, la sua piccola vita gli sembra una enorme salita, le sue piccole paure incubi ossessivi. Ha una moglie che non lo ama più, ha due figli che non lo amano più. Ha mille dubbi, mille sogni, mille piccoli bisogni, ma è in arrivo un grosso problema che lo costringerà a rivedere tutte le regole che hanno finora guidato la sua vita grigia e senza acuti; in un giorno di Agosto, mentre tutti sono in vacanza e lui è solo in casa alle prese con i conti del gas, della luce, delle spese condominiali, gli appare un signore elegante, luccicante, debordante, squillante e gli comunica di essere il padre dei suoi figli, il suo… (non ama farsi chiamare come lo chiamano gli essere umani). Ha deciso di staccarsi dal corpo di Rocco perché è stanco della sua vita squallida, di quei giorni perduti a rincorrere il nulla, di quella assenza di piacere, di godimento, di eleganza, di coraggio.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Il giovane Karl Marx”. A 26 anni, Karl Marx conduce la moglie Jenny sulle strade dell’esilio. Nel 1844 a Parigi incontra il giovane Friedrich Engels, il figlio del proprietario di una fabbrica che ha studiato la nascita del proletariato inglese. Il dandy Friedrich contribuisce a dare a Karl il pezzo mancante del puzzle che costituisce la nuova lettura del mondo. Insieme, tra censura e raid della polizia, riusciranno a mettere in atto la più grande trasformazione teorica e politica dai tempi del Rinascimento.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “No escape – Colpo di stato”; su Rai4 alle 21.20 “Detroit”; s u Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Killing Salazar”; su La5 alle 21.10 “Girl in progress”; su Iris alle 21 “Fire with fire”; e su Italia2 alle 21.15 “Outlander – L’ultimo vichingo”

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Fidelio 1”. Dal Teatro alla Scala Fidelio di Ludwig van Beethoven riletto dalla regista Deborah Warner. Sul podio il Maestro Daniel Barenboim, tra gli interpreti principali: Peter Mattei Falk Struckmann Klaus Florian Vogt Anja Kampe Kwangchul Youn Mojca Erdmann e Florian Hoffmann. Regia tv di Patrizia Carmine.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Colorado” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.