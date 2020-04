La bergamasca Ludovica Pagani conduce “Fuori dal balcone” su SportItalia

Fuori dal balcone è il titolo del nuovo programma condotto da Ludovica Pagani su SportItalia, il canale visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre tutto dedicato allo sport che dà spazio a personaggi, sportivi di oggi e grandi campioni che hanno lasciato un segno nella storia delle varie discipline.

Il format, iniziato lunedì 27 aprile dalle 17 alle 18, andrà in onda anche il mercoledì e venerdì per un totale di 9 puntate.

Ludovica Pagani dallo studio darà la parola a molti ospiti in collegamento cercando di capire come si tengono in forma durante questo periodo di emergenza sanitaria, racconteranno inoltre qualcosa di sé e dei loro progetti e faranno vivere al pubblico di appassionati dello sport e dello spettacolo momenti divertenti e spensierati.

Interverranno atleti olimpionici del passato e del presente, oltre a celebrities che i telespettatori conoscono e amano. Tutti i personaggi saranno anche protagonisti di una charity challenge: verranno infatti messi alla prova con piccole sfide fisiche e il vincitore farà una donazione ad un ente a cui tiene particolarmente.

Inoltre in ogni puntata non mancherà un flashmob: il personal trainer della redazione di Fuori dal balcone si recherà in una zona di Milano e inviterà le persone ad allenarsi affacciandosi al balcone, ‘restando a casa’.