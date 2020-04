Sta per iniziare un lungo weekend, forse l’ultimo all’insegna del lockdown totale. Simone Budelli ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica col bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Graduale peggioramento del tempo giovedì, a causa di un rapido fronte freddo in arrivo dalla Francia che sfiorerà le regioni settentrionali italiane. Venerdì una nuova perturbazione atlantica attraverserà le aree a nord delle Alpi interessando in maniera marginale la nostra regione, mentre nel corso del fine settimana tempo più stabile e con temperature in aumento grazie alla rimonta dell’alta pressione verso il mediterraneo occidentale.

Giovedì 30 aprile 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso, ma con nuvolosità in aumento a partire da ovest. Su Alpi e Prealpi occidentali molto nuvoloso con qualche piovasco sparso. Nel pomeriggio cielo generalmente molto nuvoloso con qualche rovescio sparso, localmente temporalesco, in risalita dalla medio-alta pianura verso Alpi e Prealpi. Tra tardo pomeriggio e sera rapido passaggio di rovesci e qualche temporale da ovest su Alpi, Prealpi e medio-alta pianura, seguito da una rapida cessazione a partire dai settori occidentali. Fenomeni più isolati sulla bassa pianura e sull’area appenninica.

Temperature: Minime in lieve calo (9/12°C), massime in lieve calo (17/20°C sui settori occidentali, 20/23°C su quelli orientali).

Venerdì 1 maggio 2020

Tempo Previsto: Cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta da ovest nel corso della giornata. Tra pomeriggio e sera qualche piovasco possibile su Alpi e Prealpi, fenomeni più isolati o assenti in pianura. Tra notte e mattino locali banchi di nebbia in pianura, in rapido dissolvimento.

Temperature: Minime stazionarie (9/11°C), massime stazionarie o in lieve aumento (20/23°C).

Sabato 2 maggio 2020

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di qualche annuvolamento a tratti nel corso della giornata. Sulle Alpi maggiore nuvolosità con isolate piogge sui settori più settentrionali.

Temperature: Minime in lieve aumento (10/13°C), massime in aumento (22/25°C).