Coronavirus, a Bergamo 11.313 positivi ma nuovi casi al minimo: +22 in un giorno

Sono 11.313 i positivi al coronavirus in provincia di Bergamo: solo 22 in più nel giro di ventiquattro ore. È il dato emerso giovedì 30 aprile durante la conferenza della Regione per fare il punto sull’emergenza sanitaria. Un dato decisamente incoraggiante rispetto al +95 toccato mercoledì, o al +46 di martedì.



In Lombardia sono complessivamente 75.732 i casi (+598). Nell’interpretare i dati della Regione bisogna tener sempre conto di un dettaglio fondamentale: si riferiscono ai soli casi certificati dal tampone. Non rientrano, dunque, tutti quelli cosiddetti ‘sommersi’.

I contagi di oggi e nei giorni precedenti

– I casi positivi sono: 75.732 (+598) ieri: 75.134 (+786) l’altro ieri: 74.348 (+869)

– i decessi: 13.772 (+93) ieri: 13.679 (+104) l’altro ieri: 13.575 (+126)

– in terapia intensiva: 605 (-29) ieri: 634 (-21) l’altro ieri: 655 (-25)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.834 (-286) ieri: 7.120 (-160) l’altro ieri: 7.280 (-245)

– i tamponi effettuati: 376.943 (+11.048) ieri: 365.895 (+14.472) l’altro ieri: 351.423 (+8.573)

– i dimessi: 51.166 (+819) ieri: 50.347 l’altro ieri: 49.483 (+1.012)

I casi per provincia

BG: 11.313 (+22) ieri: 11.291 (+95) l’altro ieri: 11.196 (+46)

BS: 12.861 (+55) ieri: 12.806 (+115) l’altro ieri: 12.691 (+92)

CO: 3.244 (+37) ieri: 3.207 (+53) l’altro ieri: 3.154 (+78)

CR: 6.037 (+14) ieri: 6.023 (+30) l’altro ieri: 5.993 (+22)

LC: 2.274 (+9) ieri: 2.265 (+17) l’altro ieri: 2.248 (+18)

LO: 2.966 (+7) ieri: 2.959 (+12) l’altro ieri: 2.947 (+11)

MB: 4.704 (+30) ieri: 4.674 (+37) l’altro ieri: 4.637 (+121)

MI: 19.337 (+21) di cui 8.158 (+56) a Milano città ieri: 19.121 (+284) di cui 8.102 (+86) a Milano città l’atro ieri: 18.837 (+278) di cui 8.016 a Milano città (+149)

MN: 3.175 (+19) ieri: 3.156 (+25) l’altro ieri: 3.131 (+8)

PV: 4.349 (+69) ieri: 4.280 (+52) l’altro ieri: 4.228 (+99)

SO: 1.180 (+37) ieri: 1143 (+2) l’altro ieri: 1.141 (+9)

VA: 2.667 (+48) ieri: 2.619 (+51) l’altro ieri: 2.568 (+72)

1.625 in corso di verifica