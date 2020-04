“Consegna a domicilio, i bergamaschi ordinano soprattutto pizza e hamburger”

La quarantena ha fatto scoprire ancora di più la realtà dei pasti consegnati a domicilio. La conferma arriva da Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia, che ha raccontato a Federico Di Norcia di CDiN come la realtà di food delivery sta operando in questo periodo di emergenza sanitaria in Italia e a Bergamo, con ristoranti e pizzerie chiuse dall’11 marzo scorso.

“Abbiamo osservato una serie di cambiamenti in questi ultimi due mesi, con i ristoranti che avevano scelto di affidare a noi la consegna dei pasti a domicilio, circa il 30% in Italia, che hanno visto concentrarsi su di loro tutto il volume di affari della nostra piattaforma – spiega Sarzana -. È notevolmente aumentato il numero medio di persone che ordinano: se prima si rivolgevano a noi soprattutto persone che non avevano tempo per staccare dal lavoro, ora abbiamo notato che è tutta la famiglia che ordina il pranzo o la cena”.

“A Bergamo il trend è stato più o meno uguale a quello che abbiamo appena raccontato, ossia tanti ordini per due-tre persone alla volta – conferma Sarzana -. Pizza e hamburger sono i cibi più ordinati, probabilmente perché sono quei piatti che fanno rivivere alle famiglie la serata in cui si usciva di casa”.

Una piccola curiosità su Milano: il piatto più ordinato è il pollo di Giannasi, uno storico street food di Porta Romana che serve, a detta di molti, il miglior pollo allo spiedo della città.