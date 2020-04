Treviglio, malvivente armato di taglierino rapina negozio di pannolini

Mercoledì mattina di paura a Treviglio per una giovane commessa, rapinata mentre stava lavorando. Erano le 9.45 quando un malvivente ha fatto irruzione all’interno del negozio “Asciuttissimi”, una rivendita di pannoloni e pannolini, in viale Oriano. Aveva il viso coperto dalla mascherina e dal cappuccio della felpa che indossava e in mano un taglierino.

L’uomo, probabilmente italiano, ha ordinato alla commessa, una giovane di 26 anni, di consegnare l’intero incasso del negozio contenuto nella cassa. Si trattava di pochi euro.

La giovane ha obbedito senza reagire, consegnando i soldi al malvivente che nel giro di pochi secondi è scappato. Fuori dal negozio si è tolto la felpa e l’ha abbandonata, probabilmente per non dare nell’occhio durante la fuga.

Subito dopo la 26enne ha lanciato l’allarme: sul posto sono arrivati i carabinieri di Treviglio e un’ambulanza del 118.

Per la giovane commessa tanto spavento ma nessuna ferita.

Le forze dell’ordine, dopo aver raccolto la testimonianza della ragazza, hanno subito iniziato la caccia al rapinatore, che potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di viale Oriano.