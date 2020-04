Il nostro consueto appuntamento mattutino con le previsioni del tempo a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Tempo in miglioramento nel corso della giornata di mercoledì grazie a un temporaneo promontorio di alta pressione che però non impedirà lo sviluppo di qualche episodio di instabilità. Giovedì una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia sfiorerà il nord Italia portando un generale peggioramento del tempo, mentre da venerdì graduale ritorno di tempo più stabile grazie all’arrivo di correnti più asciutte dai quadranti nord-occidentali.

Mercoledì 29 aprile 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso con tendenza a schiarite a partire da ovest; su Alpi, Prealpi e alta pianura possibili piovaschi sparsi in movimento verso est. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme sulle Prealpi centro-orientali con qualche rovescio o temporale sparso in locale estensione verso bresciano e mantovano, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove. In serata nuvolosità medio-alta da ovest, ma senza piogge.

Temperature: Minime in lieve calo (10/13°C), massime in aumento (21/24°C).

Giovedì 30 aprile 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso su Alpi e Prealpi centro-occidentali con qualche piovasco, nuvolosità sparsa altrove ma senza piogge. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Prealpi con qualche rovescio o temporale sparso, irregolarmente nuvoloso altrove. Tra tardo pomeriggio e sera rovesci e qualche temporale sparso in estensione anche alle medio-alte pianure, seguiti da un rapido miglioramento a partire da ovest. Fenomeni isolati o assenti sulla bassa pianura.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento (10/13°C), massime in lieve calo (19/22°C).

Venerdì 1 maggio 2020

Tempo Previsto: Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta a tratti nel corso della giornata, ma con precipitazioni generalmente assenti. Sulle Alpi settentrionali annuvolamenti più consistenti, con isolate precipitazioni.

Temperature: Minime in lieve calo (9/12°C), massime stazionarie o in lieve aumento (20/22°C).