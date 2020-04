Tennis Club Bergamo: incontri online per gli sportivi

In attesa di tornare sui campi di gioco, lo staff tecnico del Tennis Club Bergamo propone incontri online per trascorrere qualche momento di svago e fornire informazioni utili per tutti gli appassionati (e non solo). L’iniziativa, che permette di rimanere connessi a distanza, viene organizzata nel pieno rispetto delle restrizioni anti-contagio previste per contrastare la pandemia del Coronavirus.

Fino a sabato 2 maggio, tutti i giorni, dalle 18.45 utilizzando l’applicazione per videoconferenze Zoom: è possibile collegarsi dalle 18.30 con il proprio pc cliccando qui – Meeting ID: 5512834761, ma anche attraverso tablet o smartphone cliccando sul link dopo aver scaricato l’app.

Ogni volta un maestro o un collaboratore del Tennis Club si concentrerà su un determinato argomento, coordinato da Hans e Chicco. Più precisamente, mercoledì 29 aprile la maestra della scuola tennis, Alessia D’Auria, illustrerà il tema “Split-Step e Mid-Point: quando spazio e tempo diventano i tuoi migliori alleati sul campo”); giovedì 30 aprile il massofisioterapista del Tennis Club Bergamo, Stefano Pirovano, porrà l’attenzione sul trattamento degli infortuni nel tennis; venerdì 1° maggio il relatore sarà il maestro della scuola di tennis Enrico Fumagalli (“Introduzione alla psicologia dello sport”) e sabato 2 maggio sarà la volta del maestro della scuola tennis Pietro Alberti (“La scelta corretta di racchetta e corda”).

Tutti gli appuntamenti verranno registrati e postati sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di “Scuola Tennis Bergamo”.